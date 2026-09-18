Reducen impuesto a la renta para atraer nueva inversión a zonas del terremoto

El Gobierno de Abelardo De La Espriella adoptó formalmente el régimen especial de inversión Terremoto Colombia, con el que espera atraer recursos privados para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

El costo de las pérdidas materiales del sismo del 10 de agosto supera los 30 billones de pesos, y la reconstrucción se da en un contexto de crisis fiscal para el Gobierno nacional. Por eso, el Gobierno ha intentado darle cabida al papel del sector privado vía donaciones e inversión. Solo para Chocó la expectativa es ejecutar un paquete de proyectos que podría superar los 2 billones de pesos.

¿Cómo funciona la reducción de impuesto a la renta para mega inversiones?

En ese contexto, el Gobierno habilitó la creación de un régimen especial para la promoción de la inversión privada que contempla un impuesto especial a la renta del 20 % (frente al 35 % del impuesto regular) en los años 2026 y 2027 para nuevas inversiones que garanticen una inversión mínima de 49.000 millones de pesos, que puede ser incluso mayor dependiendo del sector económico.

Dinero Colombia. Foto: Magnific.

Las inversiones en minería quedan expresamente excluidas de este beneficio de reducción en la renta.



Además, las empresas podrán optar por un punto adicional de descuento por cada 250 nuevos empleos generados. El impuesto mínimo a pagar será del 15 %.

Las inversiones deben comenzar antes de agosto de 2027 y deben terminar como máximo en tres años. Si las empresas no ejecutan la inversión dentro de ese plazo, perderán el beneficio tributario.

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Valor mínimo para las inversiones:

Sector UVT Valor en pesos Turismo 950.000 $49.755 millones Agroindustria 1.100.000 $57.611 millones Construcción 1.100.000 $57.611 millones Industria manufacturera 2.350.000 $123.079 millones Servicios 2.350.000 $123.079 millones

Empresas también recibirán subsidio para pagar la nómina

Hasta por seis meses, el Gobierno pagará unos 700.000 pesos mensuales por cada trabajador damnificado que conserve su empleo.

Para poder pedir este apoyo, el trabajador debe tener un ingreso base de cotización de máximo 2,8 millones de pesos y las compañías deben comprometerse a mantenerlo contratado. También debe estar inscrito en el Registro Único de Damnificados de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Dian ofrecerá un trato especial para el pago de impuestos

Hasta el 19 de noviembre, las empresas en las regiones afectadas por el terremoto podrán pedirle a la Dian un acuerdo de pago de los impuestos pendientes hasta por 24 meses. Además, las compañías podrán pedir que se reprogramen los acuerdos vigentes e incluso podrán acceder a una amnistía tributaria con la reducción de los intereses y sanciones por mora.

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Las empresas podrán anticipar las vacaciones

Tal y como sucedió durante la pandemia, las empresas quedan autorizadas para enviar a sus empleados a vacaciones sin el preaviso de 15 días que exige la regulación. Solo tendrán que avisar con 1 día de anticipación.