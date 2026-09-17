Ciudadano israelí-alemán murió en un accidente de parapente en Bello, Antioquia

La Alcaldía de Bello confirmó la muerte de Mamam Noam, un ciudadano con nacionalidad israelí y alemana que estaba en un vuelo de parapente en el corregimiento de San Félix cuando, al parecer, por las condiciones climáticas ocurrió un accidente.

Según se ha podido conocer, el extranjero se transportaba como pasajero y cuando estaba en los cielos del Valle de Aburrá, el piloto perdió el control y se estrellaron en zona boscosa de este municipio del Norte del Área Metropolitana.

Una vez se advirtió sobre la situación, organismos de socorro llegaron hasta el sitio del accidente en donde encontraron a Noam sin vida y al piloto con heridas de consideración, por lo que fue trasladado de manera urgente a un centro asistencial.

La Alcaldía de Bello aseguró, a través de un comunicado a la opinión pública que, “la zona está bajo custodia de las autoridades competentes mientras se realizan los procesos de identificación y notificación al consulado”.



Mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente, hay que mencionar que se comprobó que la empresa que prestaba los servicios de sobrevuelo en parapente está regularizada y cumple con todos los requerimientos legales para su operación.