Dos personas murieron tras accidente de parapente en el Cauca: esto se sabe

Un trágico accidente de parapente dejó dos personas muertas en el centro del departamento del Cauca.

La emergencia ocurrió entre los municipios de Piendamó y Silvia, donde un hombre y una mujer perdieron la vida mientras realizaban esta actividad.

Organismos de socorro y autoridades locales llegaron hasta el lugar para atender la situación y adelantar las labores correspondientes.

Por ahora, las causas del accidente son materia de investigación. En imágenes grabadas en video quedó el registro del momento en el que los socorristas llegan a esta zona del Cauca para atender la emergencia, luego de que las dos personas cayeran sobre la ladera de la montaña.



Las autoridades también trabajan en la identificación de las víctimas y en el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon este grave hecho.