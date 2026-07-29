En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Entrevista con Angie Rodríguez en Mañanas Blu
Carlos Caicedo
Juliana Guerrero
Posesión presidencial
Plinio Apuleyo Mendoza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Dos personas murieron tras accidente de parapente en el Cauca: esto se sabe

Dos personas murieron tras accidente de parapente en el Cauca: esto se sabe

Las autoridades adelantan las labores de investigación para determinar las causas del trágico accidente.

Dos personas murieron tras accidente de parapente en el Cauca
Autoridades investigan.
Foto: Captura de video
Por: Felipe García
|
Actualizado: 29 de jul, 2026

Un trágico accidente de parapente dejó dos personas muertas en el centro del departamento del Cauca.

Vea también:

ACCIDENTE BELLO -SUMINISTRADA.jpg
Antioquia

Preocupación por muertes en autopistas norte en Bello: van 23 fallecidos por accidentalidad

La emergencia ocurrió entre los municipios de Piendamó y Silvia, donde un hombre y una mujer perdieron la vida mientras realizaban esta actividad.

Organismos de socorro y autoridades locales llegaron hasta el lugar para atender la situación y adelantar las labores correspondientes.

Por ahora, las causas del accidente son materia de investigación. En imágenes grabadas en video quedó el registro del momento en el que los socorristas llegan a esta zona del Cauca para atender la emergencia, luego de que las dos personas cayeran sobre la ladera de la montaña.

Las autoridades también trabajan en la identificación de las víctimas y en el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon este grave hecho.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cauca

Accidentes aéreos

Publicidad

Publicidad

Publicidad