Preocupación por muertes en autopistas norte en Bello: van 23 fallecidos por accidentalidad

La Autopista Norte se mantiene como el corredor vial con mayor concentración de siniestros viales en el municipio de Bello. En lo que va de 2026, ya se registran 23 personas fallecidas en este corredor.

Esta problemática quedó evidenciada tras el trágico accidente registrado durante el pasado fin de semana en Bello, norte del Valle de Aburrá, donde un motociclista murió y otro hombre resultó gravemente herido.

Con este caso, la cifra de personas fallecidas en las vías de Bello asciende a 23 en lo corrido del año. Además, la Secretaría de Movilidad ha atendido más de 1.390 siniestros viales que han dejado un saldo de 1.616 lesionados, siendo los motociclistas los actores viales más afectados y con mayor número de víctimas fatales.

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“Detrás de cada accidente, hay una vida, una familia, una historia que cambia para siempre. Por eso, desde la Secretaría de Movilidad fortalecemos las acciones de prevención, educación y control en los corredores viales donde existe un mayor riesgo”, aseguró Andrés Callejas, es el secretario de movilidad encargado del municipio de Bello.

Ante este panorama, las autoridades indicaron que tanto la Autopista Norte como la troncal al centro del país, la vía Medellín-Bogotá, registran la mayor accidentalidad.

Como respuesta operativa, se han desplegado más de 1.397 operativos de tránsito y 8 ambientales, dejando un balance de 20.247 comparendos impuestos y 4.544 vehículos inmovilizados, mientras continúan reforzando las estrategias de control y prevención.