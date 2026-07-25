Clínica del Norte en el municipio de Bello cierra ala de urgencias por deudas de EPS y Adres

A través de un comunicado, la Fundación Clínica del Norte anunció el cierre del servicio de urgencias aduciendo que no posee los insumos y recursos para ofrecer esta atención debido a los impagos de tres EPS y la Adres.

En la nota oficial, la institución de salud resalta: “La cartera creciente, ante la ausencia de giro de recursos suficientes en los últimos meses de algunas Entidades Responsables de Pago (ERP), como Nueva EPS, Savia Salud, Coosalud y Adres, han profundizado la crisis a tal punto de tener que considerar de algunos servicios, entre ellos el de urgencias”.

A renglón seguido, el comunicado de la Clínica del Norte, firmada por su representante legal, Esteban Guerra Henao, resalta que la deuda asciende a $107.000 millones, por lo que se tomó esta decisión a partir del 14 de agosto.

Subraya la Clínica del Norte en su nota oficial, que esta decisión no se toma de manera precipitada ya que se han intentado acercamientos con la administración local y demás entidades de control, sin respuesta efectiva hasta la fecha.



Cabe recordar que las deudas de las EPS intervenidas con la red hospitalaria de Antioquia se dispararon, pasando de $1,8 billones en 2022, a superar los $7 billones en 2026.

Mientras la Gobernación de Antioquia ha invertido 445 mil millones de pesos para sostener la red, la desatención nacional ha provocado el cierre definitivo de 1.787 servicios de salud en el departamento.