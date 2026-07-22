Capturan en Bello a alias 'Plateado', principal cabecilla del grupo delincuencial San Pablo

Capturaron a alias ‘Plateado’, cabecilla del grupo delincuencial San Pablo, en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá. Hasta este momento, durante los últimos dos años, autoridades han capturado a 56 cabecillas de dicha agrupación delictiva.

En una operación coordinada entre el Gaula de la Policía y la Fiscalía General, fue capturado David Gutierrez conocido con los alias de ‘David 80’ o ‘Plateado’, uno de los principales cabecillas de la estructura criminal San Pablo. La captura tuvo lugar en el municipio de Bello, mientras se dirigía a una de sus casas.

Gutiérrez dinamizaba y coordinaba el cobro de extorsiones a comerciantes, tenderos, mototaxistas, conductores de transporte público y distribuidores de productos de la canasta familiar.

Exigía sumas quincenales entre los 150.000 y los 500.000 pesos, además de cuotas diarias de hasta 40.000 pesos a mototaxistas y 50.000 a transportadores.



"Este GDO, que tiene presencia importante por sobre todo en la comuna 1 Popular, pero que también tiene injerencia en algunas partes o sectores de Manrique y de Aranjuez, una estructura que está ligada al GDO La Terraza", destacó Manuel Villa, secretario de seguridad de Medellín.

Asimismo, la red criminal ha tenido injerencia mediante delitos como extorsión y desplazamiento forzado en otros municipios como Guarne, Andes, Titiribí, Ciudad Bolívar y Fredonia.

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Con este resultado, el balance de las operaciones contra la estructura San Pablo entre el 2025 y este año, asciende a 56 capturas, entre las que figuran el principal cabecilla, el segundo al mando, 21 coordinadores y 33 integrantes dedicados a delitos como la extorsión, el homicidio y el tráfico de estupefacientes.