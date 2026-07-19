Ladrones se ensañaron contra escuela rural en Bello, Antioquia: denuncian tercer robo en tres años

La Institución Educativa Rural La Meneses, ubicada en la vereda del mismo nombre, en el municipio de Bello, volvió a ser blanco de la delincuencia. Por tercera vez en apenas tres años, el plantel sufrió un hurto que dejó importantes pérdidas y volvió a generar la preocupación de estudiantes, docentes y padres de familia por la falta de garantías para proteger este espacio educativo.

De acuerdo con la denuncia de la comunidad, los responsables ingresaron al establecimiento tras forzar las cerraduras de varias dependencias y recorrieron las instalaciones para llevarse diferentes elementos indispensables para el funcionamiento de la institución como computadores, alimentos y diferentes utensilios de cocina.

Entre los objetos hurtados habría equipos y materiales utilizados en las actividades académicas, afectando directamente las condiciones en las que reciben clases decenas de estudiantes de esta zona rural de Bello. Así lo manifestó Norela Quintero, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda.

"No encontramos absolutamente nada. Por acá observamos que se llevaron la estufa, se llevaron la pipeta de gas, se llevaron todos los implementos del restaurante, platos, cucharas, olla a presión, y dejando absolutamente el espacio vacío", manifestó.



La reincidencia de estos hechos ha generado indignación entre los habitantes de la vereda, quienes aseguran que la escuela se ha convertido en un blanco fácil para los delincuentes debido a las deficientes condiciones de seguridad. A su juicio, los robos repetitivos evidencian la necesidad de adoptar medidas urgentes que eviten que los elementos conseguidos con esfuerzo y solidaridad de muchas personas, destinados a la educación, continúen siendo saqueados.

La comunidad educativa pidió a la administración municipal fortalecer la vigilancia en el sector e impulsar mejoras en la infraestructura del plantel, especialmente en aspectos relacionados con el cerramiento, las puertas, las cerraduras y otros mecanismos de protección que dificulten el ingreso de personas ajenas a la institución.

Mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables, docentes y familias expresaron su preocupación por el impacto que estos hechos tienen sobre el proceso de formación de los estudiantes.