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Incendio en depósito de maderas dejó dos perros muertos y dos más heridos en Bello, Antioquia

Como consecuencia de la conflagración, además del depósito de maderas, una vivienda vecina al mismo resultó afectada.

Incendio en depósito de madera de Bello, Antioquia.
Incendio en depósito de madera de Bello, Antioquia.
Foto: Alcaldía de Bello.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 8 de jul, 2026

Dos perros muertos y dos más heridos es el balance que dejó un incendio estructural de grandes proporciones este martes el Depósito de Maderas y Aserríos El Congolo, ubicado en el barrio Las Granjas, en Bello, norte del Valle de Aburrá.

De acuerdo con el más reciente reporte oficial, las labores para controlar el incendio presentan un avance del 70 %. En la atención de la emergencia participan de manera articulada la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, el Cuerpo de Bomberos de Bello, la Defensa Civil y la Policía Nacional.

Las autoridades informaron que la Policía Nacional cuenta con el apoyo de las tanquetas de la Unidad Nacional de Mantenimiento del Orden Público (UNDMO), cuyos vehículos han contribuido a reforzar las labores de extinción y contención del fuego en la zona afectada.

Como consecuencia de la conflagración, además del depósito de maderas, una vivienda vecina resultó afectada. Ante esta situación, el equipo psicosocial de la Alcaldía de Bello se desplazó hasta el lugar para realizar la caracterización de la familia residente e identificar sus necesidades más urgentes.

¿Qué se sabe del incendio de este martes en Bello, Antioquia?

"El incendio va en un control del 70 %. Tenemos una vivienda afectada, evacuada. Se están verificando la posibilidad de afectación de otras viviendas. Se encuentra la Secretaría de Gestión del Riesgo realizando la caracterización de personas afectadas y no se encuentra ninguna persona lesionada", indicó Catalina Ochoa Jiménez, Secretaria de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres.

Con esta evaluación, la administración municipal busca activar las rutas de atención correspondientes y brindar el acompañamiento necesario a las personas afectadas por la emergencia, mientras continúan las labores operativas en el sector.

De forma paralela, las autoridades adelantan inspecciones en otras viviendas del barrio Las Granjas para establecer si existen daños adicionales ocasionados por el incendio. El objetivo es garantizar la seguridad de la comunidad y prevenir nuevos riesgos mientras concluyen las labores de control.

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Los organismos de socorro permanecen en el lugar monitoreando la situación y no descartan continuar con las labores durante las próximas horas hasta extinguir por completo el incendio. Las autoridades recomendaron a los habitantes evitar acercarse al área de la emergencia y atender únicamente la información emitida por los canales oficiales.

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