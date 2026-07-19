Alerta en Antioquia por incendios forestales: van al menos 23 en el Oriente y Magdalena Medio

En las últimas horas, organismos de socorro atendieron incendios forestales en el municipio de Urrao, en las veredas Brechón, Chuscal y San Carlos, este último al parecer afectando un bosque nativo.

Las otras dos conflagraciones ocurrieron en la vereda San Luis, del municipio de Argelia y en el sector Alto del Chuscal, en el municipio de Heliconia, donde los organismos de respuesta adelantaron labores para controlar las llamas y evitar su propagación con apoyo de la estación de bomberos del corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín.

Las emergencias se suman al incremento de incendios de cobertura vegetal que se viene registrando en el departamento, pues solo en la jurisdicción de la autoridad ambiental Cornare ya se contabilizan 23 conflagraciones en menos de tres semanas, una situación que la entidad relaciona con las altas temperaturas, la disminución de las lluvias y las condiciones propias del fenómeno de El Niño, que favorecen la rápida expansión del fuego. Sobre las localidades donde se han registrado las emergencias se refirió Diana María Henao García, directora encargada de Cornare.

En el Gran Malecón de Barranquilla se instaló un PMU para supervisar las labores para apagar el incendio en el Parque Isla Salamanca. Parques Naturales

"Tres semanas de fenómeno de El Niño en pleno rigor declarado por el Ideam. 23 incendios forestales en la jurisdicción. Guatapé, Concepción, El Peñol, El Carmen, Santuario, Marinilla, San Vicente, Abejorral ya presentan reportes de incendios forestales, y muchos municipios no están reportando", destacó.



La corporación ambiental advirtió que estos incendios generan graves impactos sobre los ecosistemas, al afectar bosques, cultivos, suelos y fuentes hídricas, además de poner en riesgo a las comunidades cercanas.

Incluso una quema aparentemente controlada puede salirse de control debido a los fuertes vientos y a la vegetación seca característica de esta temporada.

"Desde los nueve municipios que hacemos parte de esta brigada, estamos con todos los equipos, herramientas. Estamos, entonces, prestos para salir a a colaborar y acompañar a cualquiera de nuestros cuerpos de bomberos, a nuestros municipios. No la necesidad de activar la brigada forestal, porque cada cuerpo de bomberos está muy fortalecido con sus unidades, y y ellos mismos han atendido sus incendios forestales", dijo el capitán Caleb Gutiérrez, comandante del Cuerpo de Bomberos de El Carmen de Viboral y líder de la Brigada Forestal del Oriente Antioqueño.

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Ante este panorama, las autoridades pidieron a la ciudadanía reforzar las medidas de prevención. Entre las principales recomendaciones están abstenerse de realizar quemas a cielo abierto para eliminar residuos, evitar fogatas en zonas rurales o boscosas, no utilizar pólvora, globos o elementos inflamables en áreas forestales, hacer una correcta disposición de los residuos, proteger las fuentes hídricas y reportar de inmediato cualquier conato de incendio a los organismos de emergencia para facilitar una respuesta oportuna y evitar que las llamas se extiendan.