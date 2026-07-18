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Incendio forestal pone en riesgo al Cerro de Barco, símbolo natural de El Peñón, Santander

Las llamas avanzan sobre uno de los principales patrimonios naturales del municipio y ponen en riesgo una importante reserva forestal, así como el lugar donde anidan cientos de guacamayas. La comunidad hizo un llamado urgente a las autoridades para evitar mayores afectaciones ambientales.

Voraz incendio forestal amenaza al Cerro de Barco reserva forestal, en El Peñón, Santander. jpg
Imagen de gestión del Riesgo. Voraz incendio forestal amenaza al Cerro de Barco reserva forestal, en El Peñón, Santander.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 18 de jul, 2026

Un voraz incendio forestal mantiene en alerta al municipio de El Peñón, Santander, luego de que las llamas comenzaran a consumir parte del Cerro de Barco, uno de los principales referentes naturales, ambientales y paisajísticos de esta población santandereana.

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La emergencia, que se registra en una zona montañosa y de difícil acceso, ha generado preocupación entre los habitantes por el impacto ambiental que podría ocasionar sobre la flora y la fauna silvestre que habitan este importante ecosistema. Imágenes conocidas en las últimas horas evidencian varias columnas de humo y el avance del fuego sobre la cobertura vegetal del cerro.

Las difíciles condiciones del terreno han complicado las labores para controlar el incendio, por lo que la comunidad hizo un llamado urgente a las autoridades competentes y a los organismos de socorro para que se intensifiquen las acciones de atención y se evite que las llamas continúen propagándose.

El Cerro de Barco es considerado uno de los símbolos naturales más representativos de El Peñón y un importante patrimonio ambiental del sur de Santander. Por ello, habitantes del municipio han insistido en la necesidad de proteger este ecosistema para las presentes y futuras generaciones.

La emergencia se presenta en medio de las altas temperaturas y la temporada de menos lluvias que afecta a varios municipios del departamento, condiciones que han incrementado el riesgo de incendios forestales en Santander durante las últimas semanas.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre el número de hectáreas afectadas ni han determinado las causas que habrían originado la conflagración. Entretanto, los organismos de socorro mantienen el monitoreo de la situación y evalúan las acciones necesarias para lograr el control total del incendio.

La comunidad permanece atenta al comportamiento del fuego y espera una pronta intervención que permita evitar mayores afectaciones sobre este importante patrimonio natural del municipio.

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