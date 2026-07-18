Ola de calor y alerta roja: autoridades buscan proteger la Isla de Salamanca de nuevos incendios

Las autoridades de Atlántico y Magdalena establecerán una mesa técnica para tomar medidas que reduzcan la posibilidad de incendios forestales en el Vía Parque Isla de Salamanca, dada la emergencia que esta semana afectó 30 hectáreas de esa reserva. La situación es urgente, ya que la zona está en alerta roja por las altas temperaturas en la región Caribe.

En ese sentido, para este fin de semana las alarmas están encendidas en La Guajira, Cesar, Atlántico y Magdalena, donde podrían presentarse temperaturas superiores a los 38 grados Celsius, aumentando las posibilidades de incendios forestales, sobre todo en estos dos últimos departamentos, ya que apenas en las últimas horas fue controlada una fuerte conflagración en el área protegida del Vía Parque Isla de Salamanca.

Por tal motivo, desde la brigada especial de este parque natural fue conformado un Puesto de Mando Unificado, con presencia de la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Magdalena, en el que se discutirán medidas que ayuden a prevenir más incendios forestales en esa zona.

Edwin Traslaviña, jefe del Vía Parque Isla de Salamanca, informó a Blu Radio que una de esas medidas será reemplazar el pastizal de enea por manglares, debido a la susceptibilidad de esa vegetación al calor. Además, esperan adelantar jornadas de pedagogía con las poblaciones aledañas.



“Sabemos que la gente, a veces, por desconocimiento, tira latas, botellas de vidrio y otros artículos al río, y estos se convierten en potenciadores de incendios. Entonces, otra de las estrategias que conjuntamente debemos desarrollar todas las entidades es realizar campañas de educación dirigidas a las personas del territorio y a sus visitantes”, dijo el funcionario.

De esta mesa de trabajo también harán parte la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, el Cuerpo de Bomberos de Sitionuevo y el equipo de Gestión del Riesgo de Desastres de Barranquilla.

Por su parte, el Ideam informó que los municipios de Piojó, Usiacurí y Malambo, en Atlántico, así como San Sebastián de Buenavista y Sitionuevo, en Magdalena, están bajo alerta roja por incendios forestales. Además, hay poblaciones en los departamentos de Bolívar, La Guajira y Cesar con alta probabilidad de emergencias.