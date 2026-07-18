Motociclista armado roba tres celulares a mujeres en un establecimiento en Medellín

En espacios públicos, incluso en lugares cotidianos como tiendas de barrio o pequeños establecimientos abiertos, la sensación de seguridad puede ser engañosa.

Aunque parezcan entornos tranquilos y familiares, estos espacios también pueden convertirse en escenarios de hechos delictivos en cuestión de segundos, pues ningún lugar está completamente exento de riesgos.

Robo a mano armada en sector residencial de Medellín

Un hecho de inseguridad quedó en video en la ciudad de Medellín, específicamente en el sector de Robledo Pilarica.



Allí, un sujeto que se movilizaba en motocicleta llegó hasta un establecimiento donde dos mujeres y un hombre se encontraban departiendo con normalidad.

Según la información que se ha conocido, el asaltante descendió del vehículo, sacó un arma de fuego y, en cuestión de segundos, intimidó a los presentes para despojarlos de sus teléfonos celulares.

Tras cometer el hurto, el individuo huyó del lugar sin que hasta el momento se tenga información oficial sobre su captura.

Publicidad

En redes sociales, internautas comentaron que el sujeto tuvo tiempo hasta de parquear la moto, bajarse sin prisa y sacar el arma con tranquilidad. Luego de ello, el delincuente corrió hacía su vehículo para emprender la huida.

El hecho generó preocupación entre los habitantes del sector, pues advirtieron que este tipo de situaciones se han vuelto más frecuentes, incluso en zonas residenciales donde antes predominaba la tranquilidad.

🚨😱 sujeto que se movilizaba en una motocicleta llego hasta un establecimiento abierto al público, se bajó y con arma de fuego hurta 3 celulares a estas mujeres que estaban departiendo. Hechos ocurridos en #medellin Robledo Pilarica.#DenunciasAntioquia pic.twitter.com/GzSlYmXQyu — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) July 18, 2026

¿Qué hacer en situaciones de peligro?

Publicidad

Ante este tipo de hechos, las autoridades suelen reiterar algunas medidas básicas que pueden ayudar a reducir riesgos:

