Sigue loteo ilegal en Bello: detienen 10 construcciones irregulares y decomisan material

Siguen los casos de loteo ilegal en el cerro Quitasol del municipio de Bello: tras una nueva intervención de las autoridades suspendieron diez obras y decomisaron materiales de construcción.

Las autoridades de Bello siguen reforzando los operativos contra el loteo ilegal en el Cerro Quitasol, una problemática que se ha convertido en una de las principales amenazas para esta reserva natural debido a la venta irregular de terrenos y el levantamiento de viviendas sin permisos.

La administración municipal ha sostenido que estas ocupaciones no solo vulneran las normas urbanísticas, sino que aceleran la pérdida de cobertura vegetal, incrementan el riesgo de emergencias y comprometen la conservación de este ecosistema estratégico para el norte del Valle de Aburrá.

En la más reciente intervención fueron suspendidas 10 construcciones ilegales que avanzaban en diferentes puntos del cerro. Durante el procedimiento también fueron decomisados 200 ladrillos y 40 bultos de cemento, mientras que el material de arena hallado en el lugar fue destruido para impedir que las obras continuaran.



Adicionalmente, informó el secretario de Seguridad de Bello, Wber Zapata, impusieron tres comparendos ambientales e inmovilizaron una motocicleta que no cumplía con la documentación requerida.

“Están haciendo ecocidios y cada vez se van comiendo más nuestro pulmón. Y esto es un llamado para toda la ciudad. Este cerro es de todos nosotros, no solamente el Estado es el que debe velar por la custodia de esto, sino también la comunidad que vive en este sector”, aseguró.

Esta nueva acción se suma a la ofensiva que mantiene la administración local para recuperar el Cerro Quitasol, donde meses atrás ya se habían identificado más de 500 predios con ocupaciones o construcciones irregulares en una zona conocida como ‘Ciudad Perdida’.

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La Alcaldía aseguró que las intervenciones continuarán de manera permanente con el apoyo de diferentes autoridades, con el propósito no sólo de evitar las afectaciones ambientales, sino también reducir riesgos de construcción en zonas de alto riesgo e incluso afectar las finanzas criminales, pues se presume que en varios casos grupos delincuenciales estarían detrás de estas prácticas.