Video muestra momento exacto del accidente en Boyacá que dejó sin vida a dos hermanitos

La muerte de dos hermanos menores de edad tiene de luto a una familia boyacense y ha generado conmoción entre los habitantes de Chíquiza y Sáchica.

Los niños perdieron la vida luego de un grave accidente de tránsito registrado el pasado 17 de julio en la carretera que comunica a Sáchica con Tunja, a la altura de un sector cercano a Villa de Leyva.

Las víctimas fueron identificadas como Kevin Alejandro, de 16 años, y Juver Santiago, de 8 años. Ambos viajaban junto a otra menor de edad en una motocicleta cuando ocurrió el siniestro que ahora es objeto de investigación por parte de las autoridades de tránsito.

En video quedo registrado el momento del accidente que dejó tres personas muertas, entre ellos dos menores, y 16 heridos en Villa de Leyva, Boyacá. pic.twitter.com/AG3rcphI25 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 20, 2023

Según los primeros reportes oficiales, en el accidente también estuvo involucrada una camioneta tipo platón. Las hipótesis preliminares indican que el adolescente que conducía la motocicleta habría perdido el dominio del vehículo al tomar una curva de la vía.



Al parecer, la velocidad a la que se desplazaban habría impedido controlar la motocicleta, situación que terminó provocando el choque con el otro automotor. No obstante, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer con precisión la dinámica del hecho.

La fuerza del impacto dejó consecuencias fatales. Uno de los menores murió de manera inmediata en el lugar del accidente, mientras que los otros dos fueron auxiliados por organismos de emergencia y trasladados al Hospital San Francisco de Villa de Leyva.

Desde ese centro asistencial se conoció que uno de los pacientes llegó sin signos vitales. Aunque el personal médico activó los protocolos de reanimación avanzada y realizó todos los procedimientos establecidos para intentar salvarle la vida, finalmente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

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Por su parte, la tercera menor involucrada logró ser estabilizada por el equipo médico tras su ingreso al hospital. Posteriormente fue remitida a una institución de mayor nivel de complejidad, donde continúa recibiendo atención especializada por las heridas sufridas durante el accidente.

Los tres menores eran naturales del municipio de Sáchica, pero residían junto a su familia en una zona rural de Chíquiza, donde la noticia causó profundo dolor entre vecinos y allegados.

Tras conocerse la tragedia, la Alcaldía de Chíquiza manifestó su solidaridad con la familia de los menores mediante un mensaje de condolencias, en el que lamentó la pérdida de los dos hermanos y acompañó a sus padres, familiares y amigos en este difícil momento.