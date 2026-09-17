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Cuatro integrantes del Clan del Golfo se sometieron a la justicia en Briceño, Antioquia

Los delincuentes entregaron armas y material de intendencia del grupo armado.

Cuatro integrantes del Clan del Golfo se sometieron a la justicia en Briceño.
Cuatro integrantes del Clan del Golfo se sometieron a la justicia en Briceño.
Séptima División
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, confirmó que cuatro integrantes del Clan del Golfo se sometieron voluntariamente ante las autoridades en zona rural de Briceño, en medio de las operaciones ofensivas que adelanta el Ejército Nacional.

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De acuerdo con la Fuerza Pública, los cuatro delincuentes estarían relacionados con acciones delictivas contra habitantes de la zona, entre ellas extorsiones, amenazas, homicidios, reclutamiento y desplazamiento forzado.

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El coronel Diego Tonguino, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, entregó un balance sobre las incautaciones que se pudieron hacer en el lugar donde se hizo el sometimiento a la justicia de los hombres.

"Este personal entregó una ametralladora, cuatro fusiles, más de 800 cartuchos de diferentes calibres, al igual proveedores, y abundante material de intendencia, alusivo a esta estructura criminal", aseguró el uniformado.

El Ejército Nacional señaló que la entrega del armamento representa una afectación a la capacidad logística de esta organización, al retirar del territorio armas y municiones que podrían ser utilizadas en acciones violentas y actividades ilegales.

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Mientras las cuatro personas quedaron a disposición de las autoridades competentes, el mandatario indicó en su cuenta de X, “el mensaje es claro para todos los narcoterroristas: sométanse a la justicia o enfrenten toda la fuerza legítima del Estado. No les daremos tregua”.

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