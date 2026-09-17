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Cae red al servicio del Clan del Golfo tras rescate de un comerciante en el sur de Bogotá

Los captores llamaron a la madre de la víctima para exigirle 130 millones de pesos a cambio de su liberación.

Secuestro referencia
Secuestro referencia
Foto: AFP
Por: Javier Segura
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

Un comerciante de 34 años fue rescatado en el barrio El Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, tras permanecer tres días secuestrado por delincuentes vinculados al Clan del Golfo.

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El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Gaula Militar ejecutaron el operativo en la noche de este miércoles, 16 de septiembre, donde capturaron a cuatro personas e incautaron un arma de fuego.

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La víctima fue interceptada el domingo 13 de septiembre mientras se movilizaba en su vehículo por la Avenida Caracas, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Horas después, los captores llamaron a la madre de la víctima para exigirle 130 millones de pesos a cambio de su liberación.

Según la Fiscalía, los presuntos secuestradores enviaron videos en los que el hombre era intimidado con armas y amenazado con atentar contra su vida si no se cumplía con la exigencia económica, además de mantenerlo sedado.

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El rastreo de las llamadas extorsivas y el análisis de cámaras de seguridad permitieron ubicar la vivienda donde mantenían al comerciante secuestrado.

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Respecto a la estructura criminal, el comandante de la XIII Brigada del Ejército Nacional, brigadier general William Fernando Caicedo, informó que se trata de “un grupo delincuencial organizado que es outsourcing del Clan del Golfo” y que buscaba el cobro del dinero para financiar a esa organización.

El general Caicedo precisó que el procedimiento contó con dos fases: “De manera controlada se logran las primeras dos capturas. Luego de ello se articula un segundo trabajo en el barrio El Paraíso, se llega a la vivienda, se logra el rescate y dos capturas más”.

Tras el procedimiento, el comerciante se reencontró con sus familiares en el búnker de la Fiscalía. Un fiscal especializado presentará a los cuatro detenidos ante un juez de control de garantías para imputarles el delito de secuestro extorsivo.

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