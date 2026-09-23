Más de 200 artistas afectados por el sismo se presentarán en 12 ciudades de Colombia

Más de 200 artistas de ciudades afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto participarán este fin de semana en una jornada nacional de circulación y solidaridad cultural. La iniciativa Escenarios Solidarios se realizará el 26 y 27 de septiembre en 12 ciudades del país.

La jornada es impulsada por el Ministerio de las Culturas, a través del Centro Nacional de las Artes y la Red Nacional de Teatros y Escenarios Públicos y Patrimoniales. En total, 254 artistas harán parte de la programación, de los cuales 209 provienen de ciudades impactadas por el terremoto.

La iniciativa busca respaldar a las comunidades artísticas afectadas, luego de que el movimiento telúrico provocara daños en infraestructuras culturales y afectara la circulación y el trabajo de artistas, colectivos y trabajadores de la cultura.

Foto: suministrada

Las presentaciones se realizarán en escenarios de Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Quibdó, Jericó, Marinilla, Buga, Arjona, Mosquera, Fusagasugá y Chía.



En Bogotá, el Teatro El Paso, de Pereira, se presentará el 26 de septiembre a las 7:00 p. m. en el Teatro Urbano del Centro de Felicidad de Chapinero, mientras que el Teatro Colón recibirá el 27 de septiembre al Ballet Nacional de Colombia con Un legado de Sonia Osorio, a las 5:00 p. m.

La programación también incluye presentaciones de compañías provenientes de Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y otras regiones. Las actividades incluyen teatro, danza, títeres y música, con obras como Caperucita Roja, La más fuerte, El Bunde del Agua, Barataria y La Defensa Absalón, entre otras.

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Además de asistir a las funciones, la ciudadanía podrá apoyar la iniciativa mediante la entrega de alimentos no perecederos en los puntos de acopio habilitados en los teatros participantes. Estas donaciones serán entregadas a comunidades culturales de Cali, Chocó, Pereira y Manizales.

La jornada cuenta también con la participación del Ballet Nacional de Colombia, que presentará Un legado de Sonia Osorio en el Teatro Colón de Bogotá, para un total de 16 compañías participantes.