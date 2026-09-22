Mes y medio después del terremoto, ordenan evacuación de edificio en el sur de Cali

Hoy más de 500 familias habitantes del conjunto residencial Tribeca ubicado en la Carrera 50 entre calles 13 y 14, al sur de Cali, se encuentran en incertidumbre total, tras una visita que realizó la secretaría de Gestión del Riesgo, donde se evaluaron los edificios y se determinó que permanecer en ellos era inseguro.

La comunidad está cuestionando las razones por las que se dio este nuevo concepto, tras permitirles vivir en ese lugar, un mes y medio después del terremoto.

Ante esto, el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, explicó que esta reciente evaluación no quiere decir que las torres vayan a colapsar, sino que hay elementos que ponen en riesgo la vida de los residentes.

"Esto no significa que haya un daño estructural severo, lo que significa es que pueden haber elementos de mampostería colgantes que pueden caer encima de las personas, por eso lo que buscamos es prevenir y salvaguardar la vida. En cuanto a Tribeca se tendrá que hacer los arreglos de manera rápida. Estamos en comité de expertos evaluando las posibilidades para pegar sticker amarillo o seguir con el rojo para que los administradores y los copropietarios puedan realizar unas reparaciones rápidas, unas protecciones para que las personas puedan volver a ingresar a estas edificaciones", señaló Peñuela.



En la mañana de este martes, las familias que residen en este conjunto residencial realizaron un plantón exigiendo una respuesta clara de cómo proceder, pues aseguran que desde el terremoto se habían hecho dos estudios técnicos que arrojaron resultados positivos.

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"Los encargados de la seguridad del edificio nos dijeron que podíamos vivir, que era habitable, pero mes y medio después, nos dicen que no, que tenemos que evacuar y que el plazo máximo es hasta hoy, para que dejemos el edificio porque tienen que arreglarlo, mínimo de uno a dos meses sin una seguridad de poder volver a habitar el edificio. Toda la mampostería está agrietada, todos los 20 pisos. Los puentes que conectan hacia el parqueadero, hacia la piscina, y la zona social", aseguró Miguel Ángel González, uno de los afectados.

Una situación similar se está viviendo en el barrio Valle del Lili, donde el edificio Podium nuevamente recibió un sticker rojo, las autoridades indicaron que que si bien no tiene riesgo de colapso los daños de mampostería también representan un peligro. Por lo que sus habitantes aún no podrán regresar.