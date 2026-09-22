Así se aplicará la alternancia en el suministro de agua en la ladera de Cali

Inició la alternancia en el suministro de agua potable en la ladera de Cali, debido a los bajos niveles del río Meléndez, por la temporada seca que atraviesa la región.

Para clarificar lo que se está viviendo actualmente, las Empresas Municipales de Cali, EMCALI, explicaron que para ofrecer un servicio pleno en la comuna 18, se debe contar con 350 litros por segundo y para la comuna 20, 250 litros por segundo. Hoy, la planta de tratamiento La Reforma, únicamente está recibiendo 100 litros para distribuirlos en ambas comunas, por lo que era urgente tomar medidas al respecto.

"En la comuna 20 tenemos Brisas de Mayo, Pueblo Joven, La Sultana y Lleras Camargo. En la comuna 18, Altos de Santa Elena, Altos del Semillero, Portal del Madrigal, Madrigal Campestre, Palmas 1, 2 y 3 y La Trinidad. Solamente estos sectores y los asentamientos que están a sus alrededores.

En la comuna 20 el horario es de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. En la comuna 18 es de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche.", explicó Lucierne Obonaga, subgerente de Agua Potable de Emcali.



Desde Emcali aclaran que únicamente se está aplicando la alternancia en estas dos comuna, sin embargo, si el nivel del río sigue bajando, el paso a seguir es distribuir el agua en estas zonas con carrotanques. Hoy la comunidad de la ladera se encuentra preocupada, pues asegura que la medida es insuficiente.

"Nos han dicho que tienen un carrotanque para toda la ladera de Cali, lo cual, por supuesto, es insuficiente, pero además nos están castigando en una época de dificultad y de vulnerabilidad de la población y, por ejemplo, está pidiendo que para que la gente pueda acceder al carrotanque tenga un contrato en sectores de la ladera donde no ha colocado Emcali la infraestructura. La verdad nos afecta mucho porque los quehaceres de la casa, los que tenemos abuelos o niños, nos afecta para el aseo, para todo. Este barrio casi siempre en todos los años ha sido afectado con los constantes bloqueos del agua", señalan algunos habitantes de la comuna 18.

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Las autoridades indican que el racionamiento es una medida temporal y que si el nivel del río Meléndez aumenta pronto, se regresa a la normalidad en el servicio. El llamado es hacer un uso responsable del agua y estar atentos a los días correspondientes.