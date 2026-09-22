Gobernadora del Valle entrega ayudas y anuncia nuevas viviendas para damnificados por terremoto

Continúa el recorrido de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, por los municipios que resultaron más afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. La jornada comenzó en el norte del departamento, en el municipio de Zarzal, donde fueron entregados mil kits de materiales de construcción destinados a la recuperación de viviendas afectadas

Además, se presentaron avances del programa que contempla la construcción de más de 400 viviendas nuevas para las familias que perdieron sus hogares. El recorrido también contempla visitas a Ulloa, Versalles y El Dovio, donde la mandataria busca conocer de primera mano las necesidades de las comunidades damnificadas y verificar los avances en la recuperación de las viviendas.

“Aquí vamos a hacer 235 mejoramientos de vivienda y vamos a hacer 92 casas nuevas. Esas casas nuevas van a ser 80 que van a ser convencionales, o sea, de ladrillo y por supuesto sismorresistentes. Lo vamos a hacer por autoconstrucción asistida”, aseguró la mandataria.

A estas acciones también se sumó Asocaña para realizar proyectos de reconstrucción de viviendas y la atención a instituciones educativas que también sufrieron afectaciones En Buenaventura, por ejemplo, se adelantan iniciativas de reconstrucción a través del mecanismo de Obras por Impuestos, con especial atención a las comunidades de los estratos 1, 2 y 3 y a sectores rurales.



De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, cerca de 87 mil viviendas en el departamento, incluido Buenaventura, resultaron afectadas por el terremoto. Ante esta situación, la Gobernación del Valle reiteró el llamado a organizaciones y entidades privadas para que se vinculen a los esfuerzos de recuperación y contribuyan a que las familias damnificadas puedan volver a contar con una vivienda.