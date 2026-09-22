Habitantes de Potrerito se desplazan al casco urbano de Jamundí tras recientes ataques con drones

El corregimiento de Potrerito, en zona rural de Jamundí, Valle, se está convirtiendo en un pueblo fantasma, como consecuencia de los múltiples ataques y atentados que se han registrado contra la subestación de policía del sector, siendo el último de ellos el ocurrido el fin de semana, cuando cinco explosivos fueron lanzados desde drones.

Hoy la comunidad del corregimiento ha decidido mudarse al casco urbano de Jamundí, o, incluso, moverse hacia Cali buscando la seguridad que ya no pueden tener en sus viviendas. Sólo quedaban pocas familias viviendo ahí, que hoy ya abandonaron sus casas.

"Aquí había cuatro familias y ya no hay ninguna. Todos decidimos desalojar. Van de vez en cuando a mirar sus cosas y se regresan. Se estaban haciendo unos trabajos en casas afectadas en otros atentados y ahora dicen ¿para qué construir cuando vuelven y dañan?", explica Irner Piedrahita, habitante de Potrerito.

La comunidad asegura que la incertidumbre aumentó desde que iniciaron los ataques con drones, pues no se tiene claro en dónde pueden caer estos artefactos. Y actualmente están exigiendo una intervención urgente, no sólo de su corregimiento sino de toda la zona rural de Jamundí, que les permita recuperar la seguridad y así ellos puedan volver a sus hogares.



"Yo le digo a las personas que Potrerito era un buen vividero, esto era un paraíso turístico.

La gente de Cali venían en sus bicicletas, ni eso se ve. Antes pasaban por aquí los turistas a hacer sus tours, iban hasta San Antonio, Puente Vélez, pero ni eso. Tenemos la fe puesta en Dios. Decirle al señor presidente que está empezando con un buen trabajo, que nos ayude constantemente a tener la tranquilidad que en algún momento hubo", finalizó Piedrahita.