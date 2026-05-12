Nuevo ataque con drones a la Policía de Potrerito, Jamundí, por parte de las disidencias

Por segundo día consecutivo, disidencias de las Farc, al mando de alias 'Iván Mordisco', atacan a la fuerza pública en zona rural del municipio de Jamundí, en el sur del Valle del Cauca, aumentando la preocupación entre los habitantes de esta región.

Este martes se reportan nuevos hostigamientos contra la subestación de Policía del corregimiento de Potrerito.

De acuerdo con información preliminar entregada por la comunidad, el ataque estaría siendo perpetrado mediante el uso de explosivos lanzados desde drones, una modalidad que ha generado temor entre la población civil.

Habitantes del sector aseguran haber escuchado al menos 11 detonaciones en medio de la ofensiva armada.



En la zona se vive un ambiente de tensión e incertidumbre, mientras las autoridades intentan establecer el alcance de los ataques y garantizar la seguridad de los residentes, quienes han optado por resguardarse en sus viviendas.

Este nuevo hecho de violencia ocurre apenas un día después de los enfrentamientos registrados en inmediaciones de la vereda El Cedro, en el corregimiento de San Antonio, donde tropas del Ejército sostuvieron combates con integrantes de estas estructuras armadas ilegales. En medio de esos hechos, dos soldados resultaron heridos.

La escalada de violencia obligó a las autoridades locales a adoptar medidas preventivas, entre ellas la suspensión de clases en las cuatro sedes educativas del corregimiento de San Antonio, con el fin de proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo mientras se restablecen las condiciones de seguridad en la zona.

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Las autoridades continúan en máxima alerta ante la posibilidad de nuevos ataques y no descartan el refuerzo de la presencia militar y policial en el área para contener la situación y evitar afectaciones a la población civil.