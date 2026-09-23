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Blu Radio  / Sociedad  / Jorge Barón reta a AuronPlay a combate de boxeo en evento de Westcol: "Estoy listo"

Jorge Barón reta a AuronPlay a combate de boxeo en evento de Westcol: "Estoy listo"

El presentador aseguró que "está listo para subirse al ring" en un video, lo cual desató una ola de comentarios de quién debería ser su contrincante.

Jorge Barón reta a AuronPlay a combate de boxeo en evento de Westcol.jpg
Jorge Barón quiere combate de boxeo en evento de Westcol //
Foto: Instagram @jorgebarontv
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

A mediados de septiembre, Westcol confirmó la nueva y última edición del Stream Fighters que se volverá a llevar a cabo en Bogotá. El evento reunirá a diferentes creadores de contenido y gente de la farándula, pero nadie esperaba que Jorge Barón también iba a reaccionar con una petición especial: quiere subirse al ring de boxeo.

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En su cuenta de Instagram, el famoso presentador hizo una petición especial, que lo deje subir al ring de boxeo al asegurar que también estaba preparado para eso. Pero lo que sorprendió es que pidió contrincante: AuronPlay, el reconocido creador de contenido español.

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"Les propongo un sueño Jorge Baron vs El padre Jaramillo"; "Últimamente Jorge Barón se está tirando unos vídeos geniales"; "Auronplay no se espera la patadita de este crack"; "Fuera de broma, Jorgito baron puede ser presentador en sf5", fueron algunos comentarios que se generaron por el video del famoso presentador.

¿Cuándo se llevará a cabo el Stream Fighters 5?

El Coliseo MedPlus de Bogotá recibirá este evento el próximo 14 de noviembre. En total, serán 10 enfrentamientos que se llevarán a cabo en este venue de la capital y donde se confirmó la presencia de Kris R como parte de la cuota de artistas que estarán presentes.

Peleas confirmadas en Stream Fighters 5

  • Westcol vs. Blessd (con robots)
  • La Divaza vs. La Valdiri
  • Samantha Correa vs. Cami Pulgarín
  • Herrera vs. JH de la Cruz
  • Rey de la City vs. We Got Kicks
  • El Agropecuario vs. Daren
  • Alexa vs. Beba vs. Karola vs. Yaya
  • Valentino vs. Emiro
  • Sebastucho vs. Leandro
  • Willito vs. (por confirmar) vs. Lonche vs. Chanty
Stream Fighters 5.jpg
Stream Fighters 5 //
Foto: Kick Westcol

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