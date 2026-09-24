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Alcaldía de Bello pide investigar muerte de niño de 7 meses tras presuntas caídas en su vivienda

El menor de edad falleció en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, pero aseguran incosistencias en el relato de la madre.

La Ley 2129 de 2021 eliminó la prevalencia del apellido paterno, permitiendo que el primer apellido de la madre pueda ir primero en el Registro Civil de Nacimiento.
La Ley 2129 de 2021 eliminó la prevalencia del apellido paterno, permitiendo que el primer apellido de la madre pueda ir primero en el Registro Civil de Nacimiento.
Foto: referencia, Meta IA
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

Autoridades han manifestado su preocupación ante un presunto caso de maltrato infantil que derivó en la muerte de Emmanuel Hernández Epinayuu, un niño de siete meses remitido al Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín.

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Tras los hechos que habrían ocurrido en una vivienda del barrio Nueva Jerusalén en el municipio de Bello, la administración de esa localidad del norte del Valle de Aburrá se pronunció lamentando lo ocurrido.

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“La situación nos afecta a todos. No se puede permitir que nuestros niños, niñas y adolescentes sufran afectaciones que puedan poner en riesgo su seguridad”, indicaron en un comunicado en el que reiteraron que el niño registraba de acuerdo al parte médico asfixia e insuficiencia respiratoria aguda, edema cerebral, choque traumático e hipovolémico.

Al tratarse de una situación que consideran “inconsistente con el relato de su madre”, una mujer de 18 años de edad de nacionalidad venezolana, quien indicó que Emmanuel había sufrido “varias caídas al interior de su vivienda”, pidieron a las autoridades investigar.

“Desde la Alcaldía de Bello hacemos un llamado a las autoridades competentes (Policía, Fiscalía General de la Nación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), para que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de este menor”, detallaron en el pronunciamiento.

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La Alcaldía también detalló que tras conocer el caso y el niño era atendido en el centro asistencial ya habían gestionado su llegada a un hogar sustituto de cuidado especial, pero su traslado no fue posible al fallecer.

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También recordaron a la ciudadanía que en caso de conocer alguna situación de maltrato a un menor de edad puede reportarse a la línea 141 del ICBF, la Línea 123 de la Policía Nacional, o de manera presencial en la Fiscalía, Comisarías y Personería del municipio.

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