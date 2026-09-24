Científica Ana María Porras, entre los 101 latinos más influyentes: "Sigan soñando en grande"

La científica colombiana Ana María Porras fue incluida entre los 101 latinos más influyentes, un reconocimiento que comparte en la lista con figuras como Lionel Messi, Bad Bunny y Pedro Pascal. La ingeniera biomédica, nacida en Bucaramanga, desarrolla investigaciones relacionadas con la salud y también trabaja en divulgación científica.

Porras, quien es profesora de Ingeniería Biomédica en la Universidad de Florida, contó que conoció la noticia después de que la revista se comunicara con ella para preguntarle por su trayectoria profesional. Aunque inicialmente no sabía que sería incluida en la selección, posteriormente descubrió que hacía parte del listado.

La colombiana explicó que su recorrido académico comenzó en Estados Unidos, donde estudió Ingeniería Biomédica en la Universidad de Texas en Austin. Posteriormente realizó un doctorado en la Universidad de Wisconsin y continuó su formación investigativa en Cornell antes de llegar a la Universidad de Florida, donde lleva cerca de cinco años y tiene su propio laboratorio.

¿Qué investiga Ana María Porras en su laboratorio?

Su trabajo científico está relacionado con los microorganismos que habitan en el intestino y con la forma en que estos interactúan con los tejidos humanos. Para estudiar estos procesos, su equipo desarrolla pequeños modelos de tejidos y órganos que permiten analizar diferentes interacciones en condiciones controladas.



La científica recordó que cuando comenzó su formación, entre 2005 y 2006, la Ingeniería Biomédica todavía tenía una oferta limitada en Colombia, razón por la que decidió estudiar la carrera en Estados Unidos.

Además de su trabajo académico, Porras ha dedicado parte de su trayectoria a acercar la ciencia al público. Desde aproximadamente 2018 utiliza las redes sociales y el tejido en crochet para representar microorganismos y explicar conceptos científicos.

Publicidad

Durante la pandemia de covid-19, por ejemplo, empleó estas herramientas para hablar sobre microorganismos y vacunas. Su objetivo ha sido encontrar formas diferentes de comunicar investigaciones que pueden resultar complejas para personas que no tienen formación científica.

También creó una red para impulsar a latinos en la ciencia

Porras es además una de las cofundadoras de Latinos en Ingeniería Biomédica, una iniciativa que funciona como red de apoyo para profesionales y estudiantes latinoamericanos vinculados con esta disciplina. Según explicó, la comunidad ya reúne a más de 600 personas.

Su trabajo también se ha enfocado en aumentar la participación y visibilidad de las mujeres en la ciencia. Hace parte de un programa en el que participan 125 mujeres como referentes para niñas y jóvenes, una experiencia que le ha permitido hablar sobre la importancia de incorporar diferentes perspectivas en la investigación.

Publicidad

En ese contexto, ha destacado que existen áreas de la salud en las que todavía hay diferencias que requieren mayor investigación entre hombres y mujeres. Entre los ejemplos mencionados está la enfermedad de la válvula aórtica.

Su recomendación para los jóvenes está relacionada con mantener la curiosidad y no limitarse a los caminos profesionales conocidos.

“Mi recomendación sería para que sigan soñando en grande, explorando muchas cosas nuevas y pues siendo valientes también, porque explorar cosas nuevas también da mucho miedo”, afirmó.