La adolescencia de las canas, ¿cómo se verá la vejez en el futuro?

En la más reciente emisión del programa En BLU Jeans de Blu Radio, se abordó un tema que rompe paradigmas sobre la vejez: “la adolescencia de las canas”. Bajo este concepto se plantea que la tercera edad no debe entenderse como el ocaso de la vida, sino como una etapa llena de oportunidades, aprendizajes y transformaciones sociales.

El sociólogo Ricardo Forero, explicó que el envejecimiento ha cambiado de forma significativa en Colombia y el mundo. “Hace algunas décadas, los adultos mayores eran vistos como dependientes y con un papel restringido en la sociedad. Hoy, muchos gozan de autonomía, emprenden, estudian y participan activamente en la vida social y digital”, afirmó.

Actualmente, el 15 % de la población colombiana es mayor de 60 años, y se estima que en 2050 la cifra alcanzará el 23 %. Este cambio demográfico implica transformaciones profundas: desde la redefinición de los valores culturales sobre la vejez hasta la creación de nuevos nichos de mercado y demandas de políticas públicas.

“El envejecimiento ya no es solo la última etapa de la vida, sino un espacio con nuevos modelos, mayor visibilidad y escenarios de participación. Eso transforma por completo los estereotipos clásicos de la vejez”, destacó Forero.



La 'etapa de oro' está llena de desafíos y oportunidades

Si bien cada vez más adultos mayores disfrutan de independencia y longevidad, el experto recordó que persisten grandes retos: solo el 25 % de los adultos mayores en Colombia cuenta con pensión formal, y muchos enfrentan problemas de acceso a salud, malnutrición y precarización laboral.

Forero advirtió que será necesario repensar la planificación urbana, los sistemas de cuidado y los modelos de incorporación laboral para una población que vivirá más y mejor, pero que también demandará más atención.

“Lo que antes era visto como el final de la vida, hoy es un nuevo comienzo. La ‘adolescencia de las canas’ refleja una generación de adultos mayores que se sienten vitales, activos y con ganas de seguir aportando”, concluyó el sociólogo.

Escuche la entrevista completa aquí: