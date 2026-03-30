Adulto mayor muere tras tres meses de espera por tratamiento cardíaco, pese a fallo de tutela

El caso de Silvio Perafán, un adulto mayor de 86 años afiliado al régimen contributivo de Nueva EPS, ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales en el sistema de salud. Según el relato de su familia, el paciente padecía una enfermedad cardíaca que requería atención especializada y un tratamiento urgente que nunca llegó, a pesar de existir un fallo de tutela a su favor.

De acuerdo con la información entregada, la tutela fue interpuesta el 16 de diciembre de 2025 y fallada el 31 de diciembre del mismo año, ordenando a la EPS garantizar de manera integral el tratamiento requerido para su condición. Sin embargo, el procedimiento no se materializó.

Ante el deterioro de su estado de salud, Perafán fue hospitalizado el 7 de enero de 2026 en el Hospital Universitario de San José. Dos días después, los médicos tratantes solicitaron su remisión a un especialista en electrofisiología y a una clínica de falla cardíaca, con el fin de realizar el implante de un dispositivo cardiorresincronizador o cardiodesfibrilador necesario para regular el ritmo de su corazón.

Pese a la urgencia del caso, la remisión no se concretó. La familia interpuso un incidente de desacato el 22 de enero, que avanzó incluso a segunda instancia ante el Tribunal Superior de Popayán, donde fueron vinculados directivos de la red prestadora y de la EPS. No obstante, según denuncian, no hubo respuesta efectiva ni cumplimiento de las órdenes judiciales.



Durante los tres meses siguientes, el paciente permaneció hospitalizado mientras su condición se deterioraba progresivamente. Aunque el centro médico intentó estabilizarlo, la falta del dispositivo requerido habría impedido un manejo adecuado de su enfermedad. Con el paso de los días, se presentaron nuevas complicaciones que afectaron otros órganos, incluyendo fallas renales y pulmonares.

La familia también señaló que acudió a la Superintendencia de Salud y a diferentes instancias judiciales, sin obtener soluciones oportunas. Incluso, aseguran que se habrían emitido sanciones contra funcionarios responsables que no se hicieron efectivas.

Finalmente, tras una prolongada hospitalización y el agravamiento de su estado clínico, Silvio Perafán falleció en las últimas horas. Sus familiares califican lo ocurrido como una espera injustificada y cuestionan la falta de acciones para hacer cumplir las decisiones judiciales en un caso que consideraban urgente.

