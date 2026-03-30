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Blu Radio  / Salud  / Adulto mayor muere tras tres meses de espera por tratamiento cardíaco, pese a fallo de tutela

Adulto mayor muere tras tres meses de espera por tratamiento cardíaco, pese a fallo de tutela

Familia denuncia incumplimiento de orden judicial y retrasos en la atención por parte de Nueva EPS, lo que habría agravado el estado de salud del paciente.

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