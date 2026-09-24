Diego Forlán comenzó con pie izquierdo su ciclo con Uruguay: perdió contra Japón

El estreno de Diego Forlán como nuevo seleccionador de Uruguay comenzó con pie izquierdo con una derrota por 3-1 frente a Japón, en un partido amistoso disputado este jueves en Miyagi en el que La Celeste pagó caro un final descontrolado.

Con goles de Kuryu Matsuki (12') y Maxi Araujo (42'), el encuentro llegó igualado al descanso y cuando parecía que se mantendría el empate hasta el final del partido, los japoneses aprovecharon dos errores de la zaga celeste para marcar por medio de Kento Shiogai (90+2) y Ayase Ueda (90+6).

"Fue un partido bastante disputado y bueno, una lástima que ahí en los últimos, en los descuentos, ellos aprovecharon esas situaciones que tuvieron y bueno, obviamente terminaron ganando el partido", resumió Forlán en conferencia de prensa.

Aunque sólo era el primer partido de Forlán en el banquillo, al exdelantero le queda mucho trabajo hasta marzo (cuando la federación decidirá su continuidad o no) para reconstruir un equipo que sufrió los mismos males que padece desde hace un tiempo: desajustes defensivos, falta de calidad en la elaboración, uso excesivo del balón en largo y escasa eficacia en ataque.



Así igualaba el marcador Maxi Araújo frente a Japón 💣 pic.twitter.com/CZFlPVdYEk — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 24, 2026

Apenas habían tenido tiempo ambos equipos de plantarse en la cancha cuando los nipones pegaron primero: Nakamura habilitó a Matsuki por la banda derecha con un pase en largo y el centrocampista del Southampton, ante la pasividad defensiva de Sanabria, conectó un zurdazo pegado al palo al que no pudo llegar Mele (11').

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Es el primer gol de Matsuki, 23 años, con la selección japonesa, con la que debutó este jueves.

Pasados los minutos, la presencia de Rodrigo Bentancur en la cancha fue creciendo y llegó la primera ocasión uruguaya, con un cabezazo de Maxi Araujo cabezazo que atajó el arquero nipón y Federico Viñas tampoco acertó para enviar el rechace al arco (39').

Tres minutos después, llegó el empate: Lucas Torreira (que no contaba para Marcelo Bielsa) robó la pelota y Bentancur organizó un ataque que acabó con el remate a la red de Araujo, pese a disparar desde una posición muy escorada.

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Con el carrusel de cambios en la segunda parte en ambos equipos, el juego perdió calidad y Darwin Núñez no acertó en la ocasión más clara de Uruguay para ponerse por delante.



Desajustes defensivos

Cuando parecía que el partido acabaría en empate, dos desajustes defensivos condenaron a la Celeste: Japón recuperó la pelota en el centro del campo y montó un rápido ataque culminado por Shiogai, con un remate raso aprovechando la ausencia de defensores por el costado izquierdo (90+2'); un tanto que el VAR tardó varios minutos en confirmar por una posible posición de fuera de juego.

Apenas unos segundos después de la reanudación, Junya Ito rompió la defensa uruguaya con un pase al hueco y Ueda, entrando desde atrás, se plantó en el mano a mano frente a Mele y le superó en su salida (90+6').

Seguramente, por méritos de unos y otros, fue un castigo excesivo para Uruguay en su primer partido de la gira asiática que le llevará a enfrentarse a Corea del Sur (28 de septiembre en Seúl) e India (6 de octubre en Calcuta).

Forlán se mostró "muy agradecido a los jugadores porque hicieron un esfuerzo enorme, un desgaste enorme con el viaje, el llegar acá y la verdad que se notó en el campo y y lo hicieron muy bien, pero bueno, lamentablemente el fútbol tiene esas cosas y a veces no refleja lo que realmente terminó siendo el partido".