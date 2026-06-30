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Marcelo Bielsa no soportó: deja el cargo de seleccionador de Uruguay tras la eliminación

El técnico argentino admitió que no puede justificar la posición obtenida y que su gestión de la "calidad de los jugadores disponibles" no fue suficiente.

Marcelo Bielsa_AFP.jpg
Marcelo Bielsa
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de jun, 2026

El argentino Marcelo Bielsa anunció este martes en conferencia de prensa que deja el cargo de seleccionador de Uruguay tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026.

Bielsa aseguró que para él "obviamente esta despedida es muy dolorosa" por las ilusiones que se hizo cuando tomó el proyecto en 2023, y que siente que ha decepcionado a los aficionados y que era "totalmente imprevisto" la posición final de Uruguay en la competición, en la que tan solo cosechó dos puntos de nueve posibles.

El técnico argentino admitió que no puede justificar la posición obtenida y que su gestión de la "calidad de los jugadores disponibles" no fue suficiente, aunque subrayó que tanto el cuerpo técnico como la plantilla hicieron "lo máximo".

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