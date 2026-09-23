Néstor Lorenzo dio pistas del estilo de juego de Colombia tras el retiro de James

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló con Gol Caracol sobre el presente del equipo nacional, la continuidad del proceso y las características de los jugadores convocados para los próximos compromisos internacionales.

Lorenzo aseguró que la Selección Colombia debe mantener la identidad construida durante los últimos años y continuar con una propuesta basada en el protagonismo. Para el entrenador, la intención debe ser competir al máximo nivel en cada escenario.

“La idea debe continuar: el estilo, la idea, la actitud que tengamos frente a cada partido. Debemos ser protagonistas, querer ganar en cada cancha y competir con los mejores”, afirmó Néstor Lorenzo.

El entrenador también se refirió a la generación de juego y a la ausencia de un ‘10’ clásico con las características que tuvieron James Rodríguez y Juan Fernando Quintero en diferentes momentos de la Selección Colombia.



Lorenzo recordó especialmente el papel de James Rodríguez, quien fue goleador y elegido como mejor jugador del Mundial de Brasil 2014. Según el técnico, ese tipo de futbolistas son determinantes cuando encuentran espacios para marcar diferencias.

“Tuvimos un ‘10’ que fue, en un Mundial, el mejor jugador y el goleador del torneo, que fue James. Tuvimos otros ‘10’, como Juanfer, que son jugadores determinantes”, explicó el técnico de Colombia.

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Sin embargo, Néstor Lorenzo considera que actualmente existen otras alternativas para asumir la responsabilidad de organizar el juego de la Selección Colombia. El entrenador destacó las capacidades técnicas de varios de los futbolistas que hacen parte del proceso.

“Tenemos jugadores que pueden organizar el juego, que tienen tanto buen pase como buena definición y que pueden llegar a hacerse cargo del equipo”, señaló Lorenzo al analizar las opciones que tiene Colombia.

Néstor Lorenzo habló de los delanteros de la Selección Colombia

El técnico también explicó las diferencias entre algunos de los delanteros que hacen parte de la convocatoria de la Selección Colombia. Lorenzo destacó las características de Viveros y Luis Suárez, del Sporting Lisboa, además de referirse a Juan Camilo Durán.

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Sobre Viveros, el entrenador explicó que es un atacante que busca principalmente los espacios y que puede generar exigencias diferentes para los defensores rivales. En el caso de Luis, destacó su capacidad para asociarse con sus compañeros.

“Vivero es un jugador que va más al espacio, que exige más a los centrales. Luis se asocia un poco mejor. Son distintos”, explicó Néstor Lorenzo.

El entrenador también habló de Juan Camilo Durán, quien puede desempeñarse en diferentes zonas del frente de ataque, aunque su posición principal es la de delantero centro. Lorenzo confirmó que esperaba observarlo durante la concentración.

“También está Juan Camilo Durán, que puede jugar un poquito también a los costados, pero termina como nueve”, indicó el técnico de la Selección Colombia.

Buen ambiente entre los nuevos convocados de Colombia

Néstor Lorenzo también entregó detalles sobre la integración de los nuevos jugadores a la concentración de la Selección Colombia. El técnico contó que los futbolistas que llegan por primera vez deben cumplir con un tradicional ritual frente a sus compañeros.

Según explicó, los nuevos convocados deben cantar, presentarse y agradecer por la oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Colombia. Lorenzo aseguró que el ambiente generado durante esta actividad ha sido positivo.

“Ha sido muy bueno lo que han hecho todos los chicos anoche. Se hizo ese rito, donde cantaron, agradecieron y se manifestaron de manera alegre por estar acá”, contó Lorenzo.

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Finalmente, el entrenador destacó el trabajo realizado durante los primeros entrenamientos de la concentración y aseguró que los futbolistas han respondido de buena manera a las exigencias planteadas por el cuerpo técnico.

“La verdad es que hemos trabajado muy bien. Ayer fue un entrenamiento bastante intenso para los que pudieron cumplir con todo el entrenamiento y lo han hecho de la mejor manera”, concluyó Néstor Lorenzo.