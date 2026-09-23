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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Corea volvió a demostrar su superioridad y goleó a Colombia en semis del Mundial Sub 20

Corea volvió a demostrar su superioridad y goleó a Colombia en semis del Mundial Sub 20

La asiáticas repitieron la victoria contra las colombianas, también con el mismo marcador, como sucedió en la fase de grupos.

Colombia perdió con Corea en el Mundial Sub 20.
Colombia perdió con Corea en el Mundial Sub 20.
Foto: Fifa
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

Corea del Norte implantó ante Colombia su condición de campeón, atravesó con autoridad la semifinal (3-0) y alcanzó, por segunda edición seguida, la final de Mundial sub 20 femenino que el domingo jugará contra España que previamente eliminó a Italia.

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Las dos últimas campeonas del certamen -España en el 2022 y Corea del Norte en el 2024- jugarán el encuentro definitivo por una nueva corona. El combinado asiático, que plasmó una notable superioridad frente a Colombia, aspira a su cuarto trofeo y erigirse en la selección con más éxitos en esta competición. Actualmente está igualada, con tres títulos, a Alemania. Son las más laureadas.

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Será la cuarta final que dispute el conjunto norcoreano, que perdió la del 2008 contra Estados Unidos, y la tercera de la selección española que además del título del 2022 cayó en la del 2018, frente a Japón.

La distancia entre Corea del Norte y Colombia fue evidente y solo la falta de acierto en los metros finales del combinado de Han Chol-Hak evitó una goleada mayor.

Colombia perdió con Corea en el Mundial sub 20.
Colombia perdió con Corea en el Mundial Sub 20 en la semifinal.
Foto: Fifa

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Pero es que Corea del Norte, de la mano de Jon Il-Chong, que participó en cada uno de los tres goles, fue a por la victoria desde el principio. Varios tiros lejanos, sin acierto, mostraron las intenciones asiáticas que abrió el marcador a la media hora, en el minuto 29, con un error de la portera Luisa Agudelo que no fue capaz de despejar bien un tiro sin ángulo de Jon Il Chong y propició varios rechaces hasta que Park Ok-i recogió el balón para llevarlo a la red.

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Seis después llegó el segundo, en un centro por la izquierda de Jon Il-Chong que remató de cabeza Choe Rim-Jong y que dejó en evidencia de nuevo a la meta sudamericana.

El tercero llegó a la vuelta de vestuarios tras el descanso, en un balón parado, una jugada ensayada que puso en movimiento Kan Ryu Mi hacia Jon Il-Chong que centró al área pequeña donde So Ryu Gyong estaba preparada para rematar, marcar y sentenciar.

Ri Su Jong, que saltó al campo al inicio de la segunda parte, falló una ocasión clara, un mano a mano que rozó la portera y que hubiera supuesto el cuarto. Sin embargo, Corea del Norte, que en ningún momento pasó aprietos y que su portería apenas fue amenazada, bajó la intensidad en el tramo final, completó los cambios y empezó a pensar en la final que disputará con España, el domingo.

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