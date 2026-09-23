🔴 Colombia vs. Corea del Norte, EN VIVO: vea la semifinal Mundial Femenino Sub-20

Este miércoles, 23 de septiembre, la Selección Colombia Femenina Sub-20 se medirá con Corea del Norte en las semifinales del Mundial Sub-20 disputado en Polonia, después de haber eliminado a Nigeria con un gol en el tiempo añadido.

El encuentro se disputará en el estadio municipal de Lodz a las 11:30 de la mañana (hora Colombia), donde buscarán alcanzar la final del campeonato y mejorar el cuarto puesto conseguido en la edición de 2010, hasta ahora su mejor actuación en esta competición.

Colombia y Corea del Norte ya se enfrentaron

El desafío será especialmente exigente por el antecedente que tienen ambos equipos en este mismo Mundial. Corea del Norte derrotó 3-0 a Colombia durante la fase de grupos y llega a la semifinal sin haber recibido un solo gol en el campeonato.

Selección Colombia femenina Sub 20 en el Mundial Foto: FCF

Las asiáticas, además, defienden el título que conquistaron en 2024 frente a Japón y cuentan con otros dos campeonatos en su palmarés. Por ese recorrido, Corea del Norte partía como una de las principales candidatas a quedarse nuevamente con el trofeo.



Colombia tendrá que cambiar la historia del primer enfrentamiento entre ambas selecciones. El equipo sudamericano viene de superar una serie de partidos cerrados durante la fase eliminatoria y ha conseguido avanzar administrando ventajas mínimas.

El último ejemplo fue el partido de cuartos de final contra Nigeria. Cuando parecía que el encuentro podía extenderse, Valerin Loboa apareció en el minuto 92 para marcar el 1-0 definitivo y darle a Colombia la clasificación entre las cuatro mejores selecciones del Mundial.

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Ese resultado permitió a las colombianas instalarse nuevamente en unas semifinales de la categoría, con la posibilidad de superar ahora su mejor presentación histórica en el torneo. Para conseguirlo, tendrán que enfrentarse a una selección norcoreana que todavía no ha concedido goles en esta edición.

¿Con quién se enfrentaría Colombia si pasa a la final?

De superar a las norcoreanas, la tricolor se enfrentaría a la selección española sub-20 femenina, que venció a Italia en las semifinales del Mundial de la categoría (0-2), con lo que aseguró su puesto en la final por tercera vez en las últimas cuatro ediciones del torneo.

Las de David Aznar se enfrentarán en la final al ganador del duelo entre Corea del Norte, tres veces campeona y defensora del título, y Colombia, cuyo mejor resultado en este torneo es un cuarto puesto.

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Es la tercera final de su historia para España, con resultado dispar en las dos anteriores. Las españolas cayeron en su primer partido por el título contra Japón, en la edición de 2018, pero se redimieron en 2022, haciéndose con el entorchado mundial frente al mismo rival.

La final del Mundial Sub-20 femenino se jugará el domingo 27 de septiembre a las 11:00 a. m. de Colombia en el estadio municipal de Lodz.