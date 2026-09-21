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Fuerte rifirrafe entre Sebastián Villa y dos reconocidos influencers: "Hablan de más"

En su segunda era en Argentina el colombiano ha sido criticado por ellos, pero durante una charla no se guardó nada y les respondió.

Fuerte rifirrafe entre Sebastián Villa y dos reconocidos influencers.jpg
Fuerte rifirrafe entre Sebastián Villa y dos reconocidos influencers //
Foto: AFP / Kick
Por: Jose Villanueva
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Actualizado: 21 de sept, 2026

Desde su regreso a Boca Juniors, Sebastián Villa ha vuelto a ser centro de criticas por algunos hinchas del cuadro xeneize, en especial de muchos reconocidos, entre ellos, los dos famosos influencers Davo y La Cobra, quienes han tildado al colombiano de estar muy por debajo del nivel que se necesita en el equipo.

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De ellos no hablo, no le doy de comer a esa gente. No me gusta vender humo. Respeto mucho a los streamers, pero hay muchos que hablan de más. La Cobra al lado mío es muy chiquitito, Davo también es así de chiquitito. No les he hecho nada; solo porque son simpatizantes de Boca, creen que tienen el derecho de estar difamando a la persona”, dijo el futbolista, respondiéndole a los dos creadores de contenido por sus análisis en redes sociales.

Sebastián Villa
Sebastián Villa
Foto: AFP

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¿Qué dijeron los creadores de contenido?

Por un lado, Davo Xeneize se lo tomó de la mejor forma y respondió que “ambos tienen derecho a criticar al otro”, por ende, respetaba la opinión del futbolista y no por eso se lo iba tomar personal ni mucho menos, pero que tampoco dejará de criticarlo de ser necesario.

"Yo lo critico a él, él me critica a mí y está perfecto, cada uno tiene su opinión. Él tiene todo el derecho del mundo a enojarse conmigo, así como yo tengo todo el derecho del mundo, como hincha de Boca, a analizar sus partidos”, dijo.

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Mientras que La Cobra dijo que “le chu* un huevo” y no iba a perder el tiempo en responderle a alguien que lo tratara mal, o a sus amigos, entonces no iba a decir nada más a profundidad sobre la postura de Villa.

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Ambos fueron claros que solo las criticas terminan cuando se juega bien al fútbol, por ende, tendrá que hacer las cosas bien si no quiere recibir ningún tipo de comentario.

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