Video: una aplanadora atropelló a futbolista en plena cancha mientras calentaba

Un insólito momento ocurrido antes de un partido de la Primera División de Tailandia quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Las imágenes muestran a un futbolista mientras realizaba el calentamiento con sus compañeros.

El protagonista de la escena fue el ingles Andros Townsend, jugador del PT Prachuap, quien se encontraba participando en un ejercicio de espacio reducido junto a otros integrantes del equipo antes del comienzo del encuentro.

La práctica consistía en dividir a los futbolistas en dos grupos para intentar completar varios pases sin que el equipo contrario pudiera tocar el balón. En medio de ese ejercicio ocurrió el accidente.

¿Cómo fue atropellado Andros Townsend?

Todo comenzó cuando un pase enviado hacia Townsend tomó una trayectoria un poco larga. El exTottenham Hotspur intentó alcanzar el balón y terminó ingresando en el recorrido de un vehículo que estaba siendo utilizado para trabajar el césped del estadio.

El vehículo continuó avanzando y golpeó al jugador en las piernas. De acuerdo con las imágenes, el rodillo llegó a pasar por encima de las de las piernas del exWatford antes de que la persona que lo conducía pudiera detenerlo.

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El momento generó preocupación entre los compañeros de Townsend y los aficionados que se encontraban en el estadio. El vehículo quedó detenido sobre el futbolista durante unos instantes, mientras quienes estaban alrededor reaccionaban ante lo ocurrido.

¿Qué pasó con Townsend después del accidente?

La situación provocó incertidumbre inicialmente por la forma en que ocurrió el atropello. Sin embargo, Townsend no sufrió ningún daño y pudo continuar con la jornada deportiva.

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El exjugador del Everton incluso tuvo participación durante el partido entre el PT Prachuap y su rival. Townsend ingresó como sustituto en los últimos minutos del encuentro, cuando su equipo ya tenía una amplia ventaja en el marcador.

El PT Prachuap terminó imponiéndose 3-0, con goles de Suthat Kanyaroet, Tauá Ferreira y Édgar Méndez.

De esta manera, el episodio que había generado preocupación durante el calentamiento terminó sin consecuencias para Townsend, quien pudo disputar algunos minutos del compromiso después de ser atropellado por el vehículo utilizado para trabajar el césped.

El video del momento comenzó a difundirse en redes sociales y muestra la secuencia en la que el futbolista intenta llegar al balón, se cruza con el recorrido de la aplanadora y termina siendo golpeado por el vehículo antes de que este se detenga.