Video: el golazo de Valerin Loboa para histórica clasificación a semis del Mundial Femenino Sub-20

La selección colombiana femenina sub-20 volverá a disputar, dieciséis años después, las semifinales de un Mundial tras imponerse este domingo por 0-1 a la de Nigeria en los cuartos de final de la Copa del Mundo de la categoría de Polonia con un gol de Valerin Loboa en el tiempo de prolongación.

Cuando el conjunto cafetero, que jugó desde el minuto setenta y siete con una jugadora más por la expulsión de la nigeriana Kafayat Mafisere, parecía abocado a la prórroga, surgió la figura de la delantera del Portland Thorns, que evitó el tiempo extra con una potente galopada.

Loboa no desaprovechó un pase filtrado de Isabel Weines para colarse entre las centrales africanas y plantarse sola a los noventa y dos minutos ante la portera nigeriana Christiana Uzoma.

Un mano a mano en el que la fortuna se alió con la atacante colombiana, que tras estrellar su remate contra el cuerpo de la guardameta nigeriana vio cómo el rechace le volvió a caer en los pies para anotar el definitivo 0-1.



Gol que permitió a Colombia sellar el pase a unas semifinales en las que las de Carlos Paniagua se medirán el próximo miércoles con Corea del Norte, la defensora del título, que venció también este domingo a Canadá.