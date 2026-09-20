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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Video: el golazo de Valerin Loboa para histórica clasificación a semis del Mundial Femenino Sub-20

Video: el golazo de Valerin Loboa para histórica clasificación a semis del Mundial Femenino Sub-20

La Selección Colombia Femenina Sub-20 enfrentará a Corea del Norte por un cupo a la final.

Valerin Loboa celebrando su gol
Valerin Loboa celebrando su gol
Foto: FCF
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de sept, 2026

La selección colombiana femenina sub-20 volverá a disputar, dieciséis años después, las semifinales de un Mundial tras imponerse este domingo por 0-1 a la de Nigeria en los cuartos de final de la Copa del Mundo de la categoría de Polonia con un gol de Valerin Loboa en el tiempo de prolongación.

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Cuando el conjunto cafetero, que jugó desde el minuto setenta y siete con una jugadora más por la expulsión de la nigeriana Kafayat Mafisere, parecía abocado a la prórroga, surgió la figura de la delantera del Portland Thorns, que evitó el tiempo extra con una potente galopada.

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Loboa no desaprovechó un pase filtrado de Isabel Weines para colarse entre las centrales africanas y plantarse sola a los noventa y dos minutos ante la portera nigeriana Christiana Uzoma.

Un mano a mano en el que la fortuna se alió con la atacante colombiana, que tras estrellar su remate contra el cuerpo de la guardameta nigeriana vio cómo el rechace le volvió a caer en los pies para anotar el definitivo 0-1.

Gol que permitió a Colombia sellar el pase a unas semifinales en las que las de Carlos Paniagua se medirán el próximo miércoles con Corea del Norte, la defensora del título, que venció también este domingo a Canadá.

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