DT de Colombia confía en el tercer puesto del Mundial Sub 20: "Mucho carácter"

El técnico de la Selección Colombia femenina Sub-20, Carlos Paniagua, aseguró que el equipo buscará recuperarse emocionalmente tras la derrota ante Corea del Norte y confía en cerrar su participación en el Mundial con el tercer puesto.

En entrevista con Blog Deportivo, el entrenador reconoció que sus dirigidas están “un poquito golpeadas”, pero señaló que desde ya trabaja para levantarles el ánimo y preparar el duelo frente a Italia, programado para el próximo sábado a las 11:00 de la mañana.

Paniagua explicó que no es la primera vez que el grupo afronta un momento de este tipo durante el campeonato, pues en la fase de grupos también sufrió una derrota frente a Corea del Norte. En aquella oportunidad, el cuerpo técnico logró recuperar al plantel para continuar avanzando en el torneo. Ahora, el objetivo será repetir ese proceso y enfocar a las jugadoras en la disputa por el tercer lugar contra las europeas.

“Sería muy digno para nosotros, para nuestra federación y para nuestro país”, afirmó el entrenador.



Uno de los aspectos que más destacó el técnico fue la capacidad de respuesta que ha mostrado el plantel durante el Mundial. Paniagua aseguró que sus futbolistas tienen “mucho carácter” y “mucha garra”, además de recordar que la FIFA había reconocido previamente esas características de la Selección Colombia. Para afrontar el último compromiso, además, el equipo contará nuevamente con su capitana, Juana Ortegón, cuya ausencia se sintió en el partido anterior. La única baja que mencionó el entrenador es la de Maithe López.

Colombia perdió con Corea en el Mundial Sub 20. Foto: Fifa

El proceso de recuperación también tendrá un componente psicológico. Paniagua contó que, antes de atender la entrevista, ya había conversado con el psicólogo Rafael Sabaraín sobre el trabajo que debe comenzar con las futbolistas para ayudarlas a superar el golpe de la eliminación.

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“Seguimos estando muy orgullosas de ellas, del trabajo que se ha hecho acá, y que el nombre del país lo han dejado en alto”, manifestó el técnico, quien espera que el grupo pueda afrontar con la misma determinación el encuentro ante Italia.

Más allá del resultado que obtenga Colombia en su último partido, Paniagua destacó el crecimiento que ha tenido el fútbol femenino nacional durante los últimos años. Desde su llegada a las selecciones en 2021, el combinado colombiano ha participado en tres Mundiales consecutivos, alcanzando dos cuartos de final y una semifinal.

“Hay que seguir trabajando, seguir creyendo en nuestros procesos”, concluyó.