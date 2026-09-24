Congreso espera detalles de la ley de ajuste fiscal: Mañanas Blu, 24 de septiembre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 24 de septiembre de 2026:



Honorio Henríquez, presidente del Congreso de la República, aseguró que mantiene una relación “cordial, sincera, franca y permanente” con el Gobierno y destacó el diálogo con los ministros y el presidente . Sobre el presupuesto de 2027, advirtió que sectores como salud y defensa enfrentan faltantes importantes y señaló que el Congreso todavía no conoce la fecha ni el contenido de la anunciada ley de ajuste fiscal.

. Sobre el presupuesto de 2027, advirtió que sectores como salud y defensa enfrentan faltantes importantes y señaló que el Congreso todavía no conoce la fecha ni el contenido de la anunciada ley de ajuste fiscal. Ómar García, presidente ejecutivo de Cotelco Magdalena, explicó que la crisis de orden público golpeó con fuerza al turismo de Santa Marta y señaló que la ocupación en zonas de naturaleza como Tayrona y Palomino no superaba el 15 % , mientras el promedio de la ciudad rondaba el 33 % . El gremio espera una recuperación para la semana de receso, cuando proyecta una ocupación cercana al 60 % y superior al 82 % durante el puente festivo.

y señaló que la ocupación en zonas de naturaleza como Tayrona y Palomino no superaba el , mientras el promedio de la ciudad rondaba el . El gremio espera una recuperación para la semana de receso, cuando proyecta una ocupación cercana al 60 % y superior al 82 % durante el puente festivo. Hilse Aldana Pérez, secretaria de Educación de Norte de Santander, informó que se abrió una revisión sobre una actividad escolar en Villa del Rosario en la que estudiantes de quinto grado, de aproximadamente nueve y diez años, habrían tenido que realizar dibujos relacionados con grupos armados dentro de una clase sobre conflicto y política en Colombia. Explicó que se verificará si la actividad correspondía al plan académico y era adecuada para la edad de los alumnos, y señaló que el caso podría pasar a instancias disciplinarias dependiendo de los resultados.

dentro de una clase sobre conflicto y política en Colombia. Explicó que se verificará si la actividad correspondía al plan académico y era adecuada para la edad de los alumnos, y señaló que el caso podría pasar a instancias disciplinarias dependiendo de los resultados. Valentina Ballesta, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, aseguró que la organización encontró falta de información y apoyo institucional para parte de la población afectada por los terremotos en Venezuela. Señaló que todavía existen familias buscando desaparecidos y personas viviendo en refugios, con familiares o incluso frente a sus viviendas destruidas, mientras reclaman claridad sobre reconstrucción y asistencia.

Señaló que todavía existen familias buscando desaparecidos y personas viviendo en refugios, con familiares o incluso frente a sus viviendas destruidas, mientras reclaman claridad sobre reconstrucción y asistencia. Jorge Heine, exembajador de Chile en China, explicó que la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping tiene un peso global debido a que Estados Unidos y China representan, según señaló, cerca del 44 % del producto mundial. Destacó la distensión reciente entre ambas potencias y consideró relevante la apertura de mecanismos de comunicación sobre inteligencia artificial para responder a eventuales riesgos asociados con esta tecnología.

Destacó la distensión reciente entre ambas potencias y consideró relevante la apertura de mecanismos de comunicación sobre inteligencia artificial para responder a eventuales riesgos asociados con esta tecnología. Helver González, alcalde de Chaparral, Tolima, reportó que desde el 20 de septiembre se habían registrado más de 630 sismos en la zona, sin daños significativos hasta el momento, pero con fuerte preocupación entre los habitantes . El municipio declaró alerta naranja, suspendió las clases presenciales hasta el lunes y reforzó el acompañamiento psicológico y los protocolos de evacuación ante la continuidad del enjambre sísmico.

. El municipio declaró alerta naranja, suspendió las clases presenciales hasta el lunes y reforzó el acompañamiento psicológico y los protocolos de evacuación ante la continuidad del enjambre sísmico. Ana María Porras, científica colombiana y profesora de Ingeniería Biomédica en la Universidad de Florida, contó cómo su trabajo la llevó a ocupar el puesto 68 de una lista de los 101 latinos más influyentes. En su laboratorio desarrolla modelos de tejidos humanos para estudiar la interacción entre la microbiota intestinal y el organismo, y además trabaja en divulgación científica y en redes de apoyo para aumentar la participación de latinos y mujeres en áreas STEM.

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