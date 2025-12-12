Video: cantante sufrió un infarto en pleno concierto y fue hospitalizado de emergencia

El vocalista de la banda argentina Turf, Joaquín Levinton, fue internado de emergencia luego de sufrir un infarto agudo de miocardio durante una presentación en un bar de Palermo, uno de los barrios más concurridos de Buenos Aires. El incidente ocurrió la noche del jueves 11 de diciembre y quedó registrado en video, según informaron medios locales.

De acuerdo con el comunicado difundido por la agrupación, Levinton comenzó a sentir un fuerte malestar en el pecho en medio del show. Ante la situación, el equipo pidió asistencia al SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias), cuyo personal lo trasladó de inmediato al Hospital Fernández.

En el centro médico, el cantante de 50 años fue sometido a una revisión completa. Los especialistas determinaron que era necesario colocarle un stent, una endoprótesis vascular que permite restablecer el flujo sanguíneo tras la obstrucción de una arteria. El procedimiento fue exitoso, aunque el artista continúa internado en terapia intensiva.

La prensa argentina informó que Levinton permanece bajo observación, mientras que el parte oficial señala que se encuentra “estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente”, en proceso de recuperación.



"Joaquín Levington"



Porque el cantante de Turf sufrió un Infarto agudo de miocardio durante un show en un bar de Palermo: está internado en terapia intensiva en el Hospital Fernández. pic.twitter.com/PgWwegRhEt — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 12, 2025

Alberto Crescenti, titular del SAME, explicó al medio El Eco que el músico presentó “una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración”. Tras la evaluación inicial se confirmó el infarto y se procedió a destapar la arteria comprometida para colocar el stent.

Horas antes del episodio, Levinton se había mostrado activo en sus redes sociales. En Instagram compartió dos historias: una foto del atuendo que usaría esa noche y la portada de Las 4 puertas, hacia el orden interior, su primer libro, que aún no ha salido a la venta.

Publicidad

Joaquín Levinton, nacido en Buenos Aires el 3 de marzo de 1975, es una de las figuras más reconocidas del rock argentino. Lidera Turf desde 1995, aunque entre 2008 y 2015 estuvo al frente de Sponsors, tras la breve separación de su banda original.