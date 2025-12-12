El truco viral de un arquitecto para saber si hay humedad en casa: solo necesita aluminio

Publicidad
La humedad en las viviendas es un problema frecuente que, además de afectar la estructura, puede generar malos olores, manchas y daños estéticos. Sin embargo, determinar su origen no siempre es sencillo y, en muchos casos, los propietarios terminan invirtiendo en reparaciones que no solucionan el problema de fondo.
Ante esta situación, el arquitecto español Máximo Caballero compartió en redes sociales un método casero que ha llamado la atención por su sencillez y efectividad. Su técnica permite identificar de manera rápida si la humedad proviene del interior de la vivienda, del exterior o si se trata de una combinación de ambas.
Caballero explica que el procedimiento no requiere herramientas especiales: basta con colocar un trozo de papel aluminio adherido a la pared afectada durante unos días. Una vez transcurrido ese tiempo, la forma en que se comporte la condensación permite obtener pistas sobre el origen del problema.
Este sencillo test ayuda a evitar gastos innecesarios y orienta a los propietarios sobre el tipo de intervención más adecuada.
En los casos en los que el aluminio revela que la humedad viene del interior, Caballero recomienda adoptar medidas básicas para controlar la condensación:
Cuando la condensación aparece en la cara interna del papel aluminio, la causa suele estar fuera de la vivienda. En estos casos, los especialistas recomiendan:
La técnica del papel aluminio, según el arquitecto, no reemplaza el diagnóstico profesional en casos complejos, pero funciona como una primera evaluación útil, económica y accesible para cualquier persona que desee entender mejor qué ocurre en su vivienda antes de iniciar reparaciones costosas.