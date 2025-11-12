El truco para que el salario le rinda más: guía para mercar y darse gustos sin que le cueste de más

El costo de vida en Colombia sigue en aumento, y muchos ciudadanos se han visto obligados a “apretarse el bolsillo” para llegar a fin de mes. Entre el mercado, los servicios y los gastos imprevistos, hacer rendir el salario se ha convertido en todo un desafío, donde los descuentos y promociones son la principal estrategia de ahorro.

Algunos expertos señalan que el secreto no está en gastar menos, sino en comprar con conciencia: aprovechar las ofertas, organizar los pagos y, de vez en cuando, darse un gusto sin afectar el presupuesto.

Cada vez más hogares aprovechan las jornadas de descuentos para adquirir productos de tecnología, moda o consumo básico. Estas fechas son una oportunidad para optimizar el presupuesto del hogar. Comprar durante los días de rebajas permite reponer la despensa, adquirir productos de aseo o incluso un buen licor con un ahorro considerable, especialmente si se combinan las ofertas con beneficios financieros como las cuotas sin interés.

En ese contexto, tiendas en línea, como por ejemplo, Mercado Libre se ha consolidado como una alternativa aliada para quienes buscan comprar con inteligencia. Este 11.11, la plataforma reunirá más de 35 marcas de consumo masivo —entre ellas Nestlé, Diageo, Bavaria, Unilever, Nutresa y PepsiCo— con súper descuentos, envíos gratis en compras superiores a $60.000 y pagos en cuotas sin interés. En pocas palabras, una oportunidad para hacer mercado completo, ahorrar tiempo y aprovechar los beneficios del comercio digital sin complicaciones.



Mercado Libre usa robots Foto: AFP

Cómo comprar en línea y ahorrar dinero

El secreto está en planificar. Hacer una lista de lo esencial, comparar precios y consolidar las compras en un solo envío no solo ayuda a reducir gastos, sino también a disminuir el impacto ambiental. Un estudio del MIT Center for Transportation & Logistics reveló que agrupar pedidos y optimizar rutas de entrega puede reducir miles de toneladas de CO₂ al año, demostrando que el ahorro también puede ser sostenible.

Durante la jornada 11.11, las promociones estarán disponibles para todo tipo de compradores: desde quienes buscan llenar la alacena hasta quienes desean darse un gusto con un producto premium o una botella de licor de alta gama. La clave está en aprovechar la tecnología para comprar de forma planificada y sin pagar de más.

Las cuotas sin interés se han convertido en una herramienta clave para manejar el presupuesto mensual. Permiten dividir los pagos sin generar intereses, mantener la liquidez y evitar sobresaltos financieros. Con esta opción, se puede cubrir el mercado completo o invertir en productos duraderos sin comprometer el bolsillo del mes.

En conclusión, comprar con estrategia y aprovechar las ventajas del comercio electrónico puede hacer que el salario rinda más. Este 11.11, los descuentos, los envíos gratis y las cuotas sin interés se combinan en una fórmula ideal para cuidar el presupuesto, ahorrar tiempo y disfrutar sin remordimientos.