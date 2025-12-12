Investigan extraña muerte de una mujer y un bebé dentro de carro tras accidente en Bogotá

Las autoridades de Bogotá investigan un confuso caso que dejó como resultado la muerte de una mujer y un bebé dentro de un carro durante la madrugada de este viernes, 12 de diciembre. El hecho fue reportado sobre las 3:03 de la mañana en el barrio Bosque Popular, en inmediaciones del Jardín Botánico, específicamente en la calle 63 entre carreras 70 y 66.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, desde el lugar, los organismos de emergencia llegaron inicialmente para atender a un hombre que se encontraba inconsciente dentro del carro. Los paramédicos lo reanimaron y posteriormente lo trasladaron a la Clínica Colombia, donde recuperó la consciencia.

Sin embargo, al revisar el interior del vehículo, las unidades encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de entre 30 y 35 años. Muy cerca de ella, en la parte inferior del habitáculo, estaba un bebé de aproximadamente un año, también sin signos vitales. Ambos permanecían dentro del carro cuando las autoridades atendieron la emergencia.

Uno de los puntos que llamó la atención de los investigadores es que el vehículo no presentaba daños significativos que pudieran explicar por sí solos la muerte de las dos víctimas. Esto llevó a las autoridades a considerar otras hipótesis sobre lo ocurrido.



Según el reporte preliminar citado por el Ojo de la noche, una de las primeras versiones que analizan los investigadores es la posibilidad de que la mujer haya sufrido un problema cardíaco mientras conducía.

A partir de ese supuesto, el vehículo habría impactado levemente, el bebé habría caído y el hombre resultó lesionado. Sin embargo, las autoridades insisten en que esta explicación es apenas una hipótesis inicial y que todo sigue siendo materia de investigación.

Por esa razón, unidades de criminalística permanecen en el punto, en inmediaciones del Jardín Botánico, revisando el estado del vehículo, el entorno y las cámaras de seguridad cercanas. El objetivo es establecer con precisión qué ocurrió dentro del carro y cuáles fueron las causas reales de la muerte de la mujer y del menor.

La zona continúa acordonada mientras avanzan las labores de inspección.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: