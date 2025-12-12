Habrá ley seca en Bucaramanga por elecciones atípicas: así será la medida

Bucaramanga vivirá este fin de semana un ambiente electoral inusual. Con motivo de las elecciones atípicas para elegir alcalde este domingo 14 de diciembre, la Alcaldía decretó Ley Seca y una batería de medidas de seguridad que regirán desde las 6:00 p.m. del sábado 13 hasta las 6:00 a.m. del lunes 15 de diciembre.

El Decreto 0872 del 11 de diciembre de 2025, firmado por el alcalde designado Javier Augusto Sarmiento Olarte, establece la prohibición total de venta y consumo de bebidas embriagantes en establecimientos comerciales, espacios públicos y lugares privados que trasciendan a lo público. La medida busca, según explicó el mandatario, “garantizar una jornada tranquila, ordenada y libre de alteraciones al orden público”.

Además de la Ley Seca, la administración municipal dispuso otras limitaciones orientadas a prevenir incidentes:

Prohibido el transporte y disposición de escombros en vías públicas y predios privados.



Restringida la circulación de vehículos que transporten mudanzas, materiales de construcción, cilindros de gas y sustancias peligrosas.



Suspensión del porte de armas, de acuerdo con lo previsto en el Decreto Nacional 1556 de 2024.

La Policía Nacional, la Dirección de Tránsito y demás autoridades municipales serán las responsables de vigilar el cumplimiento de estas normas y aplicar los correctivos necesarios.



Durante el comité de seguimiento electoral realizado esta semana, el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, aseguró que no se han detectado amenazas que pongan en riesgo el desarrollo de los comicios. Sin embargo, confirmó que habrá vigilancia constante por parte de la Policía y las Fuerzas Militares en todos los puntos de votación.

Asimismo, este viernes 12 de diciembre se instalará la octava mesa de seguimiento electoral, con la participación del Ministerio del Interior y los organismos de control. Paralelamente, funcionarán el Puesto de Mando Unificado (PMU) municipal y el departamental, desde donde se hará monitoreo permanente a la jornada.

Cabe recordar que 531.239 ciudadanos están habilitados para elegir al nuevo alcalde que gobernará durante los próximos dos años.

Publicidad

Desde tempranas horas de la mañana, de este sábado 13 de diciembre, funcionarios de la Registraduría Nacional comenzaron la instalación de 1.391 mesas de votación distribuidas en 88 puestos, de los cuales 82 estarán ubicados en la zona urbana y 6 en el sector rural.

El proceso incluye la asignación y capacitación final de los 10.070 jurados de votación, quienes serán los responsables del desarrollo de la jornada, el conteo de votos y el envío del preconteo.

Ocho candidatos están en la contienda por el principal cargo administrativo de Bucaramanga: Carlos Pérez, Juan Manuel González, Cristian Portilla, Jhan Carlos Alvernia, Carlos Bueno, Rubén Morales, Humberto Salazar y Fabián Oviedo.

Publicidad

El registrador delegado electoral, Jaime Hernando Suárez, confirmó que la logística avanza sin contratiempos y destacó la responsabilidad de los jurados en el proceso democrático:

“Los jurados de votación son quienes hacen las elecciones en Colombia, son ciudadanos de la sociedad civil, residentes en Bucaramanga. Ellos hacen el conteo de votos y después se realiza una transmisión de resultados telefónicamente, lo que conocemos como preconteo”, indicó el funcionario.

La Registraduría informó que sobre las 6:00 p.m. del domingo, 14 de diciembre, se conocerán los resultados de las elecciones.