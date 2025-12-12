En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Alcaldía de Cali anuncia investigación por muerte de joven tras incidente con agente de tránsito

Alcaldía de Cali anuncia investigación por muerte de joven tras incidente con agente de tránsito

El personero advirtió meses atrás que una tragedia por abuso de autoridad podría presentarse. Además, convocó una mesa técnica para evaluar los operativos y exigir respuestas inmediatas.

Alcalde Eder anuncia investigación por el caso de motociclista muerto en accidente con agente de tránsito.
Alcalde Eder anuncia investigación por el caso de motociclista muerto en accidente con agente de tránsito.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de dic, 2025

