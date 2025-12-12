Alcaldía de Cali anuncia investigación por muerte de joven tras incidente con agente de tránsito

La muerte de Brayan Steven Yusti, un ciudadano de 33 años, generó conmoción en Cali, luego de que se conociera que el hombre resultó gravemente herido el pasado 10 de diciembre tras, presuntamente, ser embestido por un agente de movilidad en el barrio Tequendama.

Tras confirmarse su fallecimiento, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que ordenó iniciar todas las investigaciones necesarias para esclarecer el caso. También confirmó que el agente implicado fue apartado de su cargo mientras avanzan los procesos disciplinarios y judiciales.

“Lamentable la situación que se vivió con el fallecimiento del ciudadano Brayan. He ordenado al secretario de Movilidad una investigación a profundidad, apartar al agente del cargo mientras se adelanta esta investigación y cooperar con la Fiscalía, con las demás autoridades y con la familia del joven en lo que necesite", dijo el mandatario.

El secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, lamentó lo ocurrido y señaló que las investigaciones se desarrollarán con total transparencia, con el fin de establecer responsabilidades de manera rápida y efectiva.



Por su parte, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, recordó que meses atrás había advertido sobre la necesidad de tomar medidas en cuanto a los controles de movilidad ante denuncias por presuntos casos de abuso de autoridad. Frente a este nuevo hecho, anunció acciones inmediatas.

“Desde hace meses atrás advertí que podíamos enfrentar una tragedia. Lamentablemente, esta advertencia se materializa con la pérdida de una vida humana, es por lo anterior que he ordenado la apertura de una investigación disciplinaria y, seguidamente, convocaré una mesa técnica para evaluar el desarrollo de los operativos de movilidad y los pormenores de este suceso, que exige una respuesta inmediata para evitar que se presenten nuevas víctimas, ya sean ciudadanos o servidores públicos”, puntualizó.

Desde el entorno familiar de la víctima hicieron un llamado a la Alcaldía y a las autoridades correspondientes para que el caso no quede en la impunidad y se imponga un castigo ejemplar al responsable.