La trayectoria delictiva de ‘Maikol’, disidente abatidos por el Ejército en zona rural de Tuluá

En el corregimiento de San Rafael, zona rural de Tuluá, tropas del Ejército Nacional sostuvieron un enfrentamiento con integrantes del frente 57 de las disidencias de las Farc, dejando como saldo dos presuntos guerrilleros abatidos.

La primera información sobre este operativo fue divulgada por el Ejército a través de su cuenta oficial en X, donde confirmaron el resultado de la operación.

Según información preliminar, el operativo se desarrolló en el marco del Plan Ayacucho Plus, estrategia que se ejecuta en diferentes regiones del país para contrarrestar el accionar de estos grupos armados.

El hecho fue confirmado por el secretario de Gobierno de Tuluá, Martín Hincapié, quien aseguró que el municipio ha venido recibiendo “golpes certeros” contra estas estructuras criminales.



“Efectivamente, se ha hecho una operación adelantada en la zona media montaña tulueña, a la altura del corregimiento de San Rafael, donde fueron neutralizadas dos personas de estos grupos o estructuras criminales: las disidencias de las Farc, que operan en la zona media y alta montaña tulueña. Hasta ahora se ha hecho un trabajo muy importante. Durante el año pasado y este se han dado unos golpes certeros, y esto hace también que en esas movilizaciones el Ejército pueda hacer las programaciones necesarias y neutralizar este tipo de individuos”.

De acuerdo con el reporte militar, entre los abatidos se encuentra alias ‘Maikol’, identificado como presunto cabecilla financiero del frente 57, reconocido dentro de esa estructura Yair Bermúdez.

En la zona fueron incautadas dos armas de fuego y una granada de mano.

Alias ‘Maikol’ tendría injerencia en Tuluá y municipios cercanos. Contaría con una amplia trayectoria delictiva que incluiría homicidios, extorsiones, tráfico de armas, tráfico de drogas y concierto para delinquir.

El secretario de Gobierno recordó que, desde el año pasado, estas organizaciones armadas han sido objeto de múltiples operaciones y enfrentamientos por parte de la Fuerza Pública en la zona rural del municipio.

Las autoridades resaltaron que las disidencias que operan en este sector no solo enfrentan la presión estatal, sino también disputas internas por el control territorial y las rutas del narcotráfico.