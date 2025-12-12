Ninguno de nosotros está en política: gob. de Antioquia por visita de mandatarios a Washington

La visita de mandatarios regionales colombianos, incluido el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Bogotá, a Washington D.C., ha generado un fuerte cruce de acusaciones con el Gobierno nacional.

El presidente Gustavo Petro sugirió que la reunión con el subsecretario Landau y otros funcionarios del Departamento de Estado se relaciona con la decisión de Estados Unidos de "entrar en las elecciones de Colombia".

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó la "teoría conspirativa" del presidente y afirmó en Mañanas Blu que el objetivo del viaje fue "afianzar relaciones".

"Estamos aquí afianzando una relación que rompió Petro y que es algo que se debe reconstruir desde los gobiernos subnacionales con el sector privado", afirmó Rendón, quien también cuestionó cuál sería la reacción del presidente si ellos hubieran visitado "la dictadura en Venezuela o al gobierno de Irán".



"Yo me pregunto, ¿qué pensaría Petro o cuál fuera su reacción si seguramente, como a él le gusta, nosotros hubiésemos hecho una visita a la dictadura Venezuela o al gobierno de Irán?, dijo Rendón.



Cooperación directa para el desarrollo y la inversión

Los líderes regionales aseguran que la agenda en Washington se centró en la exposición de proyectos y oportunidades de inversión. Rendón enfatizó que no se discutió política electoral en la reunión con el Subsecretario Landau.

"No, de ninguna manera, ninguno de nosotros está en eso. Nosotros estamos simplemente maleteando, exponiendo nuestras preocupaciones por la inseguridad que vive el país", aseveró.

El alcalde de Bogotá, por ejemplo, anunció que ya está asegurada la financiación para una nueva línea del metro. Por su parte, Antioquia presentó ante las agencias de desarrollo y cooperación americanas su proyecto para revivir el Ferrocarril de Antioquia.



Preocupaciones por la seguridad y la "paz total"

Durante las reuniones, los líderes regionales también expusieron sus preocupaciones por la inseguridad que vive Colombia, atribuyéndola al "ejercicio de contemporización de Petro con los grupos criminales".

El gobernador Rendón utilizó el caso de Antioquia para ilustrar el deterioro, señalando que, a raíz de la "equívoca política de la paz total", las Farc han crecido en el departamento un 70% y el Clan del Golfo un 60%.

Además, las hectáreas de coca en Antioquia han aumentado drásticamente, pasando de 900 en 2013 a más de 25.000 hoy, revirtiendo el ejercicio de consolidación que se había logrado anteriormente con el apoyo del gobierno americano.

Por ello, resulta importante para el gobierno americano tener aliados en los gobiernos subnacionales que estén sintonizados con ellos en la lucha contra el crimen, el narcotráfico y la minería ilegal.

