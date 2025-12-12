Ni Bogotá ni Medellín: la única ciudad colombiana incluida en los mejores destinos para viajar 2026

Cada año, una de las editoriales de viajes más influyentes del mundo publica una selección que suele definir parte del mapa turístico global para los meses siguientes. Se trata del listado Best in Travel, elaborado por Lonely Planet, un referente para viajeros y para la industria del turismo.

La edición correspondiente a 2026 ya fue revelada y, como es habitual, incluye países, ciudades y regiones que, según la guía, ofrecerán algunas de las vivencias más relevantes del próximo año. Entre los 25 lugares destacados aparecen rincones de África, Asia, América Latina y Europa, una mezcla que expone nuevos focos de interés global y también territorios que han consolidado su atractivo.

Dentro de esta selección internacional figura un único representante de Colombia, decisión que contrasta con la visibilidad habitual que reciben ciudades como Bogotá o Medellín en informes de turismo. En esta ocasión, ninguna de ellas fue incluida.

Medellín es una ciudad vibrante con lugares increíbles para conocer y disfrutar. Medellín es una ciudad vibrante con lugares increíbles para conocer y disfrutar.

La ciudad colombiana elegida en Best in Travel 2026

La única ciudad colombiana dentro del listado es Cartagena de Indias. Según la guía, el centro histórico conserva una energía que combina patrimonio, dinamismo urbano y una vida nocturna característica del Caribe.



Lonely Planet señala que la ciudad amurallada —cuyas murallas “una vez mantuvieron alejados a los enemigos”— concentra gran parte de ese atractivo, gracias a su arquitectura española conservada, a sus casonas convertidas en hoteles y a restaurantes ubicados en terrazas iluminadas.

Además, la editorial subraya que el relato histórico es parte central de la experiencia: menciona el Museo del Oro Zenú y el Museo Histórico de Cartagena.

Centro histórico Cartagena. Foto: Blu radio.

¿Qué ver y hacer en Cartagena, según Lonely Planet?

La transcripción oficial del video de presentación detalla un itinerario que sirve como referencia para entender por qué la ciudad fue seleccionada. Estas son algunas de las paradas que la editorial considera representativas:



Monumentos y espacios coloniales

En el video, Lonely Planet inicia el recorrido desde El Camellón de los Mártires, continúa hacia la Torre del Reloj, descrita como un monumento de 30 metros que data del siglo XVII, y avanza hasta la Plaza de Bolívar, un punto que califican como un espacio vibrante rodeado de arquitectura colonial.



Fortaleza y patrimonio declarado

El itinerario incluye el Castillo San Felipe de Barajas, descrito como una fortaleza de gran tamaño que la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad. Esta parada aparece como uno de los hitos históricos más relevantes del recorrido.



Getsemaní y su expresión cultural

Lonely Planet se detiene en Getsemaní, al que llama “el barrio más colorido”. Allí resalta sus murales, su ambiente artístico y el protagonismo de la champeta.

Publicidad

La editorial recuerda en la grabación que este ritmo surgió en comunidades afrocolombianas de Cartagena y Palenque. También muestra clases en las que los visitantes aprenden pasos antes de salir a bailar en clubes locales.

Barrio Getsemaní en Cartagena. Foto: Blu Radio.

Gastronomía local y mercados tradicionales

El video muestra a las matronas de Bazurto, presentadas como guardianas de tradiciones culinarias. En esa escena, la narración señala la variedad de sabores y preparaciones típicas del mercado.

Más adelante, el recorrido llega al restaurante Celele, del chef Jaime Rodríguez, donde Lonely Planet explica que los ingredientes provienen de agricultores que utilizan productos nativos de los ecosistemas del Caribe.



Playas y áreas naturales protegidas

La guía también incluye una visita a Paue, una playa cercana a Cartagena, ubicada dentro del Parque Nacional Natural Islas del Rosario. Allí se resaltan actividades como el paddleboarding y las vistas sobre aguas claras.

Publicidad

El Best in Travel 2026 también menciona destinos como Botsuana, Perú, Jeju-do (Corea del Sur), Cádiz (España), Liberdade en São Paulo, Cerdeña, Ciudad de México, Quetzaltenango (Guatemala) y Utrecht (Países Bajos).

Según Lonely Planet, todos fueron seleccionados por ofrecer “formas de viajar con propósito y conexión local”.