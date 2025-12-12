En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Corina Machado
Donald Trump
Final Liga BetPlay

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Turismo  / Ni Bogotá ni Medellín: la única ciudad colombiana incluida en los mejores destinos para viajar 2026

Ni Bogotá ni Medellín: la única ciudad colombiana incluida en los mejores destinos para viajar 2026

Lonely Planet describe a esta ciudad como “una de las más energéticas, hermosas e históricas de la costa caribeña”.

Publicidad

Publicidad

Publicidad