Revelan ranking de los mejores pasaportes del mundo; Colombia da la sorpresa

El más reciente Índice Global de Pasaportes (Global Passport Index) de 2025, elaborado por la consultora Global Citizen Solutions (GCS), reveló que varios países de América Latina han logrado avances significativos en la clasificación mundial, entre ellos Colombia, que actualmente se ubica en el puesto 75.

La medición analiza 200 países y sus documentos de viaje a partir de tres criterios: movilidad, calidad de vida e inversión. Aunque Suecia encabeza el ranking global y Europa domina nueve de los diez primeros lugares, la región latinoamericana muestra un desempeño en ascenso.



¿En qué posición queda Colombia?

Según el índice, el pasaporte colombiano se ubica en el puesto 75, con acceso sin visa a 84 países, incluyendo Alemania, Francia, Hong Kong, Andorra, Kosovo, Palestina, Emiratos Árabes Unidos y Antigua y Barbuda. En estos destinos, los colombianos pueden ingresar sin necesidad de adelantar trámites previos o con visa a la llegada.

Sin embargo, todavía requieren visa para entrar a cerca de 37 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, China, Japón, Australia, Afganistán y Brunéi.

Pasaporte Colombia Foto: https://sededigital.narino.gov.co/pasaportes-narino/

GCS destacó que la región continúa mostrando resiliencia y una mejora sostenida en los últimos años. Chile se mantiene como el país latinoamericano mejor ubicado, en el puesto 47, seguido por Brasil (50), Argentina (51) y Uruguay (54).



“La región latinoamericana continúa demostrando resiliencia y una mejora gradual, respaldada por pasaportes de rendimiento medio a alto. Chile, Uruguay y Costa Rica se destacan como los países latinoamericanos que más han escalado respecto de la edición de 2021”, señaló Laura Madrid, investigadora principal de la Unidad de Inteligencia Global de GCS.



Europa lidera y Estados Unidos cae

El listado también evidencia cambios importantes a nivel global. Suecia ocupa el primer lugar en 2025, y Estados Unidos registra una caída histórica: ha descendido del primer al puesto 14 en apenas cuatro años, una baja que GCS atribuye a la polarización política y a políticas migratorias cada vez más restrictivas.