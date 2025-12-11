Tres destinos para estrenar pasaporte en enero de 2026 por menos de $1 millón y a solo 3 horas

El inicio de año suele ser una de las temporadas más activas para los viajeros colombianos y 2026 no será la excepción. Con un sector turismo que continúa en consolidación y una creciente conectividad aérea, enero se perfila como un buen momento para estrenar pasaporte sin gastar demasiado y sin viajar lejos.

Para quienes buscan una escapada internacional corta, existen tres destinos que cumplen dos condiciones clave: tiquetes por debajo del millón de pesos y un tiempo de vuelo aproximado de tres horas o menos.



¿A dónde viajar al exterior en enero por menos de 1 millón de pesos?

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Precio de referencia: $ 730.000

Fechas ejemplo: 21 al 28 de enero

Tiempo estimado de vuelo desde Bogotá: 3:20 horas

¿Qué visitar?

Antigua Guatemala : una de las ciudades coloniales más importantes de Centroamérica, conocida por sus calles empedradas y monumentos históricos.

: una de las ciudades coloniales más importantes de Centroamérica, conocida por sus calles empedradas y monumentos históricos. Volcán de Pacaya: opción popular para caminatas cortas con vistas panorámicas.

de Pacaya: opción popular para caminatas cortas con vistas panorámicas. Tikal (vía conexión interna): uno de los complejos arqueológicos mayas más emblemáticos del continente.

Mercado Central de Guatemala: recomendado para artesanías locales.

Guatemala es un destino ideal para un primer viaje internacional corto. Su capital permite combinar arquitectura colonial, museos y mercados tradicionales.

Antigua Guatemala Foto. Unsplash

La Habana, Cuba

Precio de referencia: $ 830.000

Fechas ejemplo: 31 de enero al 7 de febrero

Tiempo estimado de vuelo desde Bogotá: 3:30 horas

¿Qué visitar?

La Habana Vieja: declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ofrece fortalezas, plazas y casonas coloniales restauradas.

El Malecón: uno de los paseos más emblemáticos de la isla.

Vedado: zona cultural con teatros y cafés tradicionales.

Playas del Este: opción cercana para disfrutar del mar sin salir de la ciudad.

Su ambiente cultural y sus rutas históricas hacen que La Habana sea una de las escapadas más completas para una semana de vacaciones.

La Habana, Cuba Foto: Unsplash

Santo Domingo, República Dominicana

Precio de referencia: $ 945.000

Fechas ejemplo: 19 al 27 de enero

Tiempo estimado de vuelo desde Bogotá: 3 horas

¿Qué visitar?

Zona Colonial: la primera ciudad fundada por europeos en América, con catedrales, y museos.

Malecón de Santo Domingo: restaurantes, hoteles y vista al mar.

Punta Cana: a 3 horas, una de las zonas más turísticas del Caribe.

Faro a Colón: uno de los monumentos más visitados de la ciudad.

Santo Domingo combina actividades urbanas, historia y diversión en la costa sin necesidad de desplazamientos largos.



Santo Domingo, República Dominicana Foto: Unsplash

¿Cómo está el turismo colombiano para 2026?

Las cifras del sector muestran un año 2025 estable, con señales de normalización tras el crecimiento acelerado de los dos años anteriores.

Entre enero y octubre de 2025, 4.730.687 colombianos viajaron al exterior, un aumento del 3 % respecto al mismo periodo de 2024. Aunque el crecimiento es menor al registrado un año atrás —cuando las salidas subieron 9,1% frente a 2023—, confirma la continuidad de la recuperación.

Según Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO, “el dinamismo del sector en el país se ha visto jalonado por el turismo internacional”, y destacó que la salida de connacionales mantiene una tendencia de recuperación gradual desde 2023.

En la llegada de viajeros al país también hubo avances: entre enero y septiembre de 2025, Colombia recibió 4.8 millones de visitantes no residentes, de los cuales 3.5 millones fueron extranjeros. El segmento de cruceros registró 217.000 pasajeros, con un leve crecimiento del 0,6 %.

El ingreso de divisas por turismo alcanzó USD 5.247 millones en el primer semestre, un incremento del 11,4%, y la conectividad aérea siguió fortaleciéndose con 1.520 frecuencias internacionales operadas por 29 aerolíneas hacia 55 ciudades del mundo.