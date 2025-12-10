En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / La aerolínea Copa extiende hasta el 18 de diciembre suspensión de vuelos a Venezuela

La aerolínea Copa extiende hasta el 18 de diciembre suspensión de vuelos a Venezuela

Copa ofrece a sus clientes con "vuelos programados" otras opciones como cambio de fecha sin cargos extras, cancelar el viaje y un reembolso.

Pasajeros descendiendo de un vuelo de Copa Airlines.
Pasajeros descendiendo de un vuelo de Copa Airlines.
Foto: Gobernación del Quindío.
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad