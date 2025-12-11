En vivo
Criminales estarían dejando alimentos con veneno contra mascotas en parques de Bogotá

Criminales estarían dejando alimentos con veneno contra mascotas en parques de Bogotá

Lucky, un Golden Retriever, perdió la vida a raíz de estos alimentos mientras estaba en el parque con su familia y buscan a los responsables. Alertan de que podrían haber más víctimas.

