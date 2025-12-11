Criminales estarían dejando alimentos con veneno contra mascotas en parques de Bogotá

Indignación en el norte de Bogotá tras conocerse la muerte de Lucky, un Golden Retriever de 14 años, luego de comer unos alimentos con veneno que dejaron tirados en un parque personas que, hasta ahora, no han sido identificada con el objetivo de atacar a las mascotas que salen por esta zona residencial.

En diálogo con Noticias Caracol, Diego Pacheco, dueño del perro, aseguró que "era un perro muy hogareño" y "casi no salía", pero todo sucedió cuando el martes, 9 de diciembre, se salió unos minutos cuando llegó al jardinero y en el parque se comió algo que, al rato, comenzó a hacerlo vomitar y al ver qué pudo comer se dieron cuenta que era una salchicha con veneno que le quitó la vida en instantes.

"Lo que nos dijo la veterinaria es que es un veneno, digamos muy letal. Aún están investigando cuál fue. Esto fue en Cedritos, en nuestra casa. Él se salió unos minutos y pasó todo esto", dijo Carolina, dueña también de Lucky. Asimismo, Pacheco aseguró que la comunidad había denunciado antes porque se encontraban estos alimentos algunas personas que salían con sus mascotas, incluso, algunas ya habían perdido la vida antes con este modus operandí.

Muere perro Lucky por envenenamiento // Foto: Noticias Caracol

De acuerdo con información revelada por Noticias Caracol, en Teusaquillo sucedió algo parecido y son unas salchichas con una pastilla en su interior y que le quitó la vida a otra mascota en esta zona, encendiendo alarmas si esto se estaría extendiendo en más sectores de la capital y poniendo en alerta el cuidado de los animales.



Para confirmar todas estas hipótesis, la familia en Cedritos de la mano de la comunicado han comenzado una búsqueda en el sector de quiénes pudieron ser los responsables, señalando primero a algunas personas del sector (sin confirmar), esto con base a cámaras de seguridad y algunas pruebas reunides que, por ahora, se encuentran en manos de las autoridades.

"Queremos tener toda la certeza de que sean esas personas. Queremos invitar a la comunidad que nos ayuden a tener todo ese soporte para que las personas paguen por el daño", añadió Carolina. Al igual que Diego aseguró que serían varias personas que atacan a las mascotas porque "los molestan" o "no los dejan en paz".

Pese a que se han intentado comunicar con la Fiscalía, hasta ahora no se han podido comunicar y no les han contestado para hacer la denuncia, haciendo un llamado a mayor operación de parte del Distrito para poder acudir en estos casos.